Honor greift an: Revolutionäre KI-Roboter und eine mächtige Investition

Mit einem dreistufigen Plan, der weitreichende Veränderungen verspricht, will der chinesische Hersteller Honor in den nächsten fünf Jahren unglaubliche 10 Milliarden Dollar investieren. Was genau steckt dahinter?

Honor mit großem Versprechen: Neue Update-Politik im Fokus

Honor auf dem MWC

Im Gegensatz zum vergangenen MWC konzentriert sich Honor dieses Jahr nicht auf die Präsentation eines neuen Smartphone-Flaggschiffs. Das Honor Magic 7 Pro wurde bereits im Januar vorgestellt. Stattdessen richtet sich der Fokus auf die Neuausrichtung des Unternehmens, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Klar ist jedoch: Künstliche Intelligenz spielt eine zentrale Rolle, und Honor strebt an, sich von einem Smartphone-Hersteller zu einer führenden „AI Device Ecosystem Company“ zu entwickeln.

Der Alpha Plan ist nicht nur ein schillernder Name – dahinter stecken ehrgeizige Ziele, die den Markt positiv verändern sollen. Der Plan umfasst drei entscheidende Schritte:

Schritt 1: Entwicklung eines neuen, intelligenten Smartphones. Hierbei kooperiert Honor mit Partnern wie Google und Qualcomm, um technologische Barrieren abzubauen und eine neue Ära für KI-Devices einzuläuten

Schritt 2: Honor zielt darauf ab, ein KI-Ökosystem für die „physical AI" zu entwickeln, das ein durchgängiges Robotik-Konzept umfasst

Schritt 3: Schließlich steht die „AGI Era" an, das Zeitalter der allgemeinen künstlichen Intelligenz, die auf menschlichem Niveau lernt und denkt und uns irgendwann als künstliche Superintelligenz übertreffen könnte.

Wie finanziert Honor den Alpha Plan?

Um diesen ehrgeizigen Plan zu realisieren, setzt Honor auf eine gewaltige Investition von 10 Milliarden Dollar in den nächsten fünf Jahren. Zum Vergleich: In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen insgesamt 11,541 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Es bleibt unklar, woher die Finanzierung kommt. Gibt es Unterstützung vom chinesischen Staat? Welche Rolle spielt die Eigentümerstruktur, die aus einem Konsortium von 30 chinesischen Unternehmen besteht?

Neue Hardware auf dem MWC

Außerdem wurden neue Gadgets präsentiert: die Honor Earbuds Open für 149 Euro, die Watch 5 Ultra für 279 Euro, das Pad V9 für 250 Euro und ein neues MagicBook Pro 14, dessen Preis noch unbekannt ist.

Im Hintergrund hat Honor zudem einen Führungwechsel vollzogen. Nach neun Jahren hat George Zhao das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Neuer CEO ist James Li, ebenfalls aus dem Huawei-Honor-Umfeld.