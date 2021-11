Honor 50: Neues Mittelklasse-Smartphone jetzt erhältlich – Gewinnspiel bei inside digital

Das neue Honor 50 kommt in vier Farben auf den Markt. In glitzerndem Silberweiß, in Silberweiß mit Honor-Buchstaben, in schimmerndem Grün sowie klassisch in Schwarz. Beim Kauf hast du die Wahl zwischen 6 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Speicherplatz oder 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicher. Und. Die Smartphone-Marke, die einst zu Huawei gehörte, bietet im neuen 50er-Smartphone wieder sämtliche Google-Services nativ an. Zum Start gibt es das neue Honor 50 sogar mit gratis Earbuds 2, das sind kabellose In-Ear-KOpfhörer–

Honor 50: Vierfach-Kamera für gestochen scharfe Fotos, Makro-, Weitwinkel- und Unschärfefotos

Was erwartet dich außerdem bei dem neuen Honor-Smartphone? Insgesamt sind hier vier Kameras integriert. Neben einer Hauptkamera mit 108 Megapixeln für besonders hochauflösende Bilder ist eine Weitwinkelkamera mit 8 Megapixeln verbaut, mit der sich auch weite Schauplätze ganz leicht in einem einfangen lassen. Hinzu kommt eine Bokeh-Kamera für Porträtfotos und sonstige Unschärfe-Effekte. Mit der Makro-Kamera kannst du zusätzlich kleinste Details ablichten.

Für Selfies und Videotelefonie ist eine Front-Kamera mit 32 Megapixeln verbaut. Besonders cool: Mit dem Honor 50 lassen sich nicht nur Zeitraffer-, sondern auch Zeitlupenvideos aufnehmen.

Neues Honor-Smartphone: Leistungsstark und flüssig

Darüber hinaus steckt im Honor 50 mit dem Qualcomm Snapdragon 778G ein leistungsstarker Mittelklasse-Chip, der dich flüssig durch den Alltag bringt. Und auch das Display kann sich sehen lassen. Denn hier bekommst du einen 6,57 Zoll großen OLED-Bildschirm mit 120 Hz. Dieser ermöglicht dir ruckelfreies Scrollen, Spielen und Videoschauen.

SuperCharge lädt das Handy rasend schnell auf

Der Akku des neuen Smartphones aus dem Hause Honor hat eine Kapazität von 4.300 Milliamperestunden und bringt dich so gut über den Tag. Solltest du einmal das Aufladen vergessen haben, kannst du den Akku dank SuperCharge (66 Watt) in nur 20 Minuten wieder auf 70 Prozent bringen. Und in nur 45 Minuten an der Steckdose ist das Handy laut Hersteller wieder voll aufgeladen.

Außerdem ist das neue Honor-Smartphone mit WLAN 6, 5G und NFC ausgestattet. Somit ist es auf dem neuesten Stand der Technik und zukunftsfähig. Möchtest du mehr über das Honor 50 erfahren? Wir haben es für dich bereits genauer unter die Lupe genommen.

Frisch auf dem Markt – und schon kannst du das neue Smartphone bei uns gewinnen!

Übrigens: Wir verlosen ein brandneues Honor 50 mit 128 Gigabyte Speicherplatz in Schwarz mit Earbuds 2 Lite bei Instagram. Die Verlosung läuft und geht noch bis zum 22. November. Alles, was du für die Teilnahme am Gewinnspiel tun musst, ist dem Post zum Gewinnspiel ein „Gefällt mir“ zu geben und mit deinem Lieblings-Emoji zu kommentieren. Und mit ein wenig Glück gehört das neue Honor-Smartphone schon bald dir – wir wünschen dir viel Glück bei der Verlosung!