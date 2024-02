High End Mobile Gaming: Darum lohnt sich das REDMAGIC 9 Pro

Ein hochwertiges Gaming-Handy verspricht jederzeit maximalen Spielspaß – sowohl daheim als auch unterwegs. Das REDMAGIC 9 Pro könnte dabei neue Maßstäbe setzen. Mit einem erstklassigen Prozessor, einem leistungsstarken Akku, praktischen Schultertasten und einem beeindruckenden 120-Hz-Display wird dir hier rundum Top-Technik geliefert. Besondere Highlights sind zudem die 960 Hz Touchrate, das innovative ICE 13.0 Kühlsystem und der integrierte Lüfter mit beeindruckenden 22.000 Umdrehungen pro Minute. Momentan laufen bei dem Hersteller zudem gleich noch mehrere Spar-Aktionen, wodurch du dir Zubehör zum REDMAGIC 9 Pro günstiger sichern kannst. Und mit etwas Glück bekommst du das Smartphone sogar komplett umsonst!

Das perfekte Gaming-Handy – mit allem, was du zum Zocken brauchst

Direkt auf den ersten Blick setzt sich das neue REDMAGIC 9 Pro von herkömmlichen Smartphones ab. Dafür sorgen unter anderem die einstellbaren RGB-Leuchten, die vor allem PC-Gamer an ihr heimisches Set-up erinnern könnten. Doch auch sonst überzeugt das Flaggschiff-Smartphone mit seinem besonders flachen Design – inklusive einer flachen Kamera – für ein noch besseres Gefühl beim mobilen Zocken. Das Gaming-Handy verfügt obendrein noch über zwei besondere 520 Hz Schultertasten – ähnlich wie ein Controller. Dadurch soll das Gerät beim Zocken angenehm in der Hand liegen, während du stets die volle Kontrolle über deinen virtuellen Charakter hast.

Damit es das REDMAGIC 9 Pro auch mit anspruchsvollen Spielen aufnehmen kann, setzt der Hersteller auf den starken Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Dieser liefert dir eine Top-Leistung. Gleichzeitig sorgt das hochwertige Kühlungssystem dafür, dass das Gaming-Handy selbst bei leistungsintensiven Spielen nicht heiß läuft. Der Lüfter erreicht dabei 22,000 Umdrehungen pro Minute (rpm) und kühlt dein Smartphone so effektiv ab.

Game Space: Alles Wichtige zum Zocken an einem Ort

Damit du mit dem REDMAGIC 9 Pro auch direkt loszocken kannst, liefert dir der Hersteller mit dem sogenannten Game Space eine coole Software für all deinen Zock-Spaß. Über ein spezielles HUD hast du so beispielsweise stets alle wichtigen Infos zum GPU und CPU im Blick. Hinzu kommen noch viele weitere nützliche Funktionen, wie etwa ein Notiz- und Stoppuhr-Feature. Zusätzlich hast du beim REDMAGIC 9 Pro Zugriff auf die Game Lobby – in der all deine Spiele übersichtlich gelagert werden. Außerdem kannst du über die SuperBase auf die sogenannte X Gravity Platform zugreifen. Hierüber verbindest du dein Smartphone mit deiner PS5 oder Xbox.

Besonders cool: Du bist beim Zocken generell nicht nur auf den Handy-Bildschirm beschränkt. Das Display kann problemlos auf einen Monitor oder TV gespiegelt werden. Verbindest du dann noch eine Maus und Tastatur mit dem Gaming-Handy, zockst du quasi genauso wie am PC – und das nur mit einem Handy, in dem alle Informationen verarbeitet werden.

Auch für den Alltag top: 120-Hz-Display und starker Akku

Nicht nur für Gamer interessant sind hingegen das Display und der Akku. Beim REDMAGIC 9 Pro kommt nämlich ein 6,8 Zoll großer AMOLED-Bildschirm zum Einsatz, der auch im Alltag zu überzeugen weiß. Mit einer Helligkeit von 1.500 nits sowie einer 120 Hz Bildschirmwiederholrate laufen neben Spielen auch Serien, Filme und andere Apps stets flüssig über das Display. Ein weiterer großer Pluspunkt ist der 6.500 mAh starke Akku. Damit bist du selbst für längere Gaming-Sessions unterwegs optimal ausgestattet. Im Stand-by soll der Akku sogar bis zu 56 Stunden durchhalten. Gleichzeitig soll das Smartphone dank der 80-W-Aufladegeschwindigkeit bereits in nur 35 Minuten wieder voll aufgeladen sein. Der Preis für das Gaming-Handy startet übrigens ab 649 Euro.

→ Das neue REDMAGIC 9 Pro im Online Store ansehen

Insgesamt ist das REDMAGIC 9 Pro somit ein absolutes Top-Smartphone, welches sich zwar insbesondere – aber nicht ausschließlich – für Gamer lohnt. Wenn du Interesse an dem neuen Gaming-Handy hast, solltest du definitiv bei REDMAGIC vorbeischauen. Hier kannst du aktuell obendrein von einigen coolen Spar-Aktionen profitieren. So gibt’s jetzt etwa 5 Euro Rabatt auf verschiedene Bundles zu dem Smartphone. Egal, ob mit dem Shadow Blade GamePad 2, einer passenden Schutzhülle oder einem Displayschutz – du sparst bei den drei Kombinationen stets 5 Euro und holst dir dadurch nützliches Zubehör günstiger zum REDMAGIC 9 Pro. On top läuft noch eine weitere Knaller-Aktion, bei der du dir das Gaming-Handy sogar umsonst sichern kannst! Newsletter-Abonnenten haben beim Kauf bis zum 18. Februar nämlich die Chance, ihre komplette Bestellung erstattet zu bekommen. Mehr Infos dazu findest du auf der Aktionsseite.