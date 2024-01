Heute kostenlos: Top-bewertetes Escape-Room Spiel für PC

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Winter wieder zahlreiche, hochwertige Videospiele im Rahmen des hauseigenen Adventskalenders. Aktuell kannst du dir das Spiel „Escape Academy“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Du musst aber schnell sein: Das Angebot des aktuellen Spiels läuft nur noch bis zum heutigen 2. Januar um 17:00 Uhr. Danach ist das nächste Spiel an der Reihe.

Heute kostenlos: Escape Academy

„Escape Academy“ ist ein top-bewertetes Escape-Room Spiel, das dich in die virtuelle Puzzle-Action eintauchen lässt. Schaffst du es, zum ultimativen Escape-Artist zu werden? Löse schwierige Puzzles, hacke dich in verschlüsselte Server ein und interagiere mit den Mitgliedern der Fakultät, um zu entkommen. Du kannst alleine dein Glück versuchen, oder dich mit deinen Freunden im Koop-Modus zusammentun. Die Escape Academy hält zahlreiche Herausforderungen jeglicher Art für dich bereit.

Normalerweise kostet dich Escape Academy im Epic Games Store 16 Euro. Dank des zeitlich begrenzten Angebots kannst du es dir aktuell jedoch völlig kostenlos sichern. Das Spiel birgt keine versteckten Kosten und gehört auch nach Ablauf des Angebots permanent dir.

Dieses geniale Rätselspiel ist nur heute kostenlos.

DER EPIC GAMES STORE ADVENTSKALENDER

Für viele Gamer gehört der Adventskalender im Epic Games Store mittlerweile fest zur Weihnachtszeit dazu. Laut Insidern kannst du dich auch in diesem Jahr wieder auf 17 hochwertige Spiele freuen, die es im Rahmen der Aktion kostenlos gibt. Allerdings wurde der Ablauf der Aktion in diesem Jahr leicht geändert. So gab es nicht bereits ab dem 13. Dezember jeden Tag ein kostenloses Spiel, sondern erst ab dem 20. Dezember. Dafür soll die Aktion jedoch bis zum 20. Januar andauern.

Diese Spiele gab es in diesem Jahr bereits kostenlos: