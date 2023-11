Heiß erwartetes Open-World Game endlich fertiggestellt

Die Entwicklung des neuen Avatars: Frontiers of Pandora wurde erfolgreich abgeschlossen. Auf X (ehemals Twitter) gab Ubisoft bekannt, dass das Spiel endlich „Gold geworden“ ist. Nachdem die Veröffentlichung des Spiels bereits mehrmals verschoben wurde, ist dies eine Nachricht, die Hoffnung macht. Können Spieler das neue Avatar-Game schon bald selbst spielen?

Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora basiert auf den Filmen von James Cameron. Das Spiel erlaubt es dir, in die von ihm geschaffene Welt der Na’vi einzutauchen, erzählt dabei aber eine originale Geschichte. Du schlüpfst in die Rolle eines Na’vi Waisen und kämpfst an der westlichen Front gegen die ökologische Ausbeutung deiner Heimat. Die westliche Front ist ein völlig neuer Teil von Pandora, der die Welt der Na’vi über die Filme hinaus erweitert.

Die Geschichte, welche du im Spiel erlebst, ist komplett losgelöst von den Filmen. Zwar kann es vereinzelte Anspielungen geben, doch die Ereignisse von Film und Spiel überschneiden sich kaum. Insgesamt ist es das Ziel des Spiels, das Avatar-Universum zu erweitern und zu vertiefen. Es handelt sich dementsprechend nicht um eine Reproduktion des bereits bekannten.

Veröffentlichung im Dezember

Wenn ein Videospiel „Gold wird“, dann bedeutet das, dass alle wichtigen Features im Spiel enthalten sind. Die Entwicklung ist an diesem Punkt also erfolgreich abgeschlossen. Lediglich kleine Fehler müssen eventuell noch behoben werden. Für Spieler ist dieser Status besonders spannend, denn er bedeutet, dass das Spiel schon sehr bald veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung von Avatar: Frontiers of Pandora ist aktuell für den 7. Dezember angesetzt.

Avatar: Frontiers of Pandora

Ursprünglich war der Release des Spiels bereits im Jahr 2022 geplant. Aufgrund einiger Verzögerungen musste dieses Datum jedoch immer wieder in die Zukunft verschoben werden. Jetzt scheint es jedoch, als könnte das Spiel tatsächlich am 7. Dezember dieses Jahres erscheinen. Das Team schaffte es trotz Schwierigkeiten, die Vorfreude auf das Spiel aufrechtzuerhalten. Wie gut das Spiel wirklich ist, muss sich noch zeigen. Bereits bekannt gegebene Details stimmen Spieler allerdings zuversichtlich.