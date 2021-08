Haus des Geldes: Das ist der Trailer zum großen Finale

Das große Finale von „Haus des Geldes“ steht bevor. Am dritten September ist es so weit und die ersten fünf Folgen wird es bei Netflix geben. Bereits der Teaser-Trailer zu den neuen Folgen versprach ein dramatisches Finale der spanischen Serie. Jetzt, ein Monat vor dem Start der Serie, veröffentlichte Netflix einen neuen Trailer, der noch mehr dramatische Szenen bereithält.

Das große Finale

Der Serienschöpfer von „Haus des Geldes“, Álex Pina, hat ein kriegerisches und chaotisches Ende angekündigt. Der Trailer, der nun von Netflix veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Serienschöpfer nicht übertrieben hat. Die Gruppe des Professors sitzt in der Bank fest und der Professor selbst kann ihn nicht mehr helfen. Zudem zeigt der Trailer einen neuen Gegner für die Verbrecherbande. Das Militär wurde hinzugezogen, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Doch für das Team ist aufgeben keine Lösung. Die Gruppe bereitet sich auf ihren größten Kampf bevor. Ab dem dritten September wird es fünf Actionreiche und spannende Folgen geben. Ab dem dritten Dezember geht es dann etwas weniger dramatischer weiter, mit den letzten fünf Folgen der spanischen Serie „Haus des Geldes“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Was in Haus des Geldes passiert

Der Professor ist der geniale Kopf hinter der Verbrecherbande aus „Haus des Geldes“. Mit Decknamen in Form von Städtenamen raubt das Team eine Bank aus. Dabei bleibt der Professor stets draußen, um von außen den Überfall zu koordinieren. Das Team möchte dabei einfach nur das Geld mitnehmen und keine unschuldigen Zivilisten verletzen.

Am Ende der vierten Staffel von „Haus des Geldes“ gab es einen beunruhigenden Cliffhanger. Das Team befindet sich immer noch in der Zentralbank von Spanien und hat es noch nicht heraus geschafft. Schlimmer ist jedoch, dass der Professor in seinem Versteck von der Ermittlerin Alicia Sierra gefunden wurde. Damit ist das Team auf sich allein gestellt und keiner weiß was Alicia Sierra mit dem Professor anstellen wird.