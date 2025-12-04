Was haben Spotify, Google und das ZDF gemeinsam? Genau, alljährlich wiederkehrende Jahresrückblicke. Der von Google wurde jetzt auch veröffentlicht und liefert uns spannende Einsichten in das, was in Deutschland in diesem Jahr angesagt war. Einiges davon landete wirklich überraschend in dieser Übersicht.

Deutschland, deine Promis

Wie jedes Jahr interessierte die Trendforscher:innen bei Google auch diesmal wieder, welche prominenten Köpfe besonders gefragt waren. International waren das:

Andy Byron Kendrick Lamar Jimmy Kimmel Papst Leo Melania Trump

Wer die Nummer 1 Andy Byron schon wieder vergessen hat: Das war der Kollege, der sich zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort wiederfand, allerdings mit der falschen Begleitung. Genau, das war der Typ, der mit seiner Affäre bei einem Coldplay-Konzert von der Kiss-Cam in flagranti erwischt wurde.

In Deutschland ergibt sich ein ganz anderes Bild:

Hättest du diese Top Ten so erwartet?

Wer hätte gedacht, dass nach Haftbefehl im Jahr 2025 mehr gesucht wird als nach allen anderen deutschen Promis inklusive unserem Kanzler Friedrich Merz. Es war die bewegende Netflix-Doku, die ihn auf diesen Platz katapultierte. Merz kommt immerhin auf Platz 2 ins Ziel, hinter ihm mit Heidi Reichinnek eine weitere Politikerin.

Bei den Sportler:innen dominierte Basketball-Star Dennis Schröder, dahinter landet die Fußballerin Ann-Katrin Berger vor einem weiteren Fußballer – Nick Woltemade. Außerdem erinnert Google an die Menschen, die 2025 von uns gingen. Das ruft uns den tragischen Tod von Laura Dahlmeier wieder ins Gedächtnis. Dahinter nennt Google bei den deutschen Suchanfragen Charlie Kirk, Xatar, Ozzy Osbourne und Papst Franziskus auf den ersten fünf Plätzen.

Memes und Trends 2025

Deutlich skurriler wird es bei den Trends, die uns zum Betätigen der Google-Suche verleiteten, ebenso die Memes. Das 6-7-Meme, welches jeder kennt, aber keiner erklären kann, sicherte sich hier den Spitzenplatz. Weiter in den Top Ten sind einige Prominente, aber beispielsweise auch Conni – die als Jugendbuch-Heldin zu einem KI-Bilder-Meme avancierte.

Ist dir das Lizard-Meme bekannt?

Auch bei den viralen Trends stellen wir eine gewisse KI-Dichte fest: Der Action-Figuren-Trend, bei dem man sich per künstlicher Intelligenz als eine dieser kleinen Figuren darstellen lässt, erreichte den Spitzenplatz in dieser Kategorie. Aber auch der Ghibli-Trend auf Platz 4 basiert auf KI-Bildgenerierung. Daneben trendeten Tradwifes und der gruselige Mukbang-Trend aus Südkorea. Bei letzterem sehen wir auf Video- oder Streaming-Plattformen Leuten dabei zu, wie sie unangenehm viel essen.

Was suchten die Deutschen 2025?

Schau mal im Google-Beitrag vorbei, wenn du alle Such-Trends des Jahres durchstöbern willst. Dort erfahren wir u.a., dass die Deutschen als Reiseziel oft nach Japan suchten, die Haftbefehl-Story sahen und Sahne-Proteinen auf den Grund gehen wollten.

Bei den allgemeinen Suchbegriffen und den Schlagzeilen dominierte die Bundestagswahl. Auf Platz 10 der Suchbegriffe landete mit Labubu ein wirklich schräger Hype, mit dem wir uns zwangsläufig auch im Podcast Casa Casi beschäftigen mussten.

Wir suchten 2025 nach Politik, Sport, Versorbenen – und Labubu!

Die „Schlagzeilen“-Kategorie sah sehr ähnlich aus, listete aber auch die Anschläge in Aschaffenburg und Mannheim auf, oder auch das große Feuer in Los Angeles und den Kunstraub im Louvre.

Deutsche wollten zudem wissen, ob man durch KI Hilfe erwarten darf bei der Gartenplanung, der MPU-Vorbereitung und beim Abnehmen. Diese Kategorie feierte dieses Jahr Premiere.

Im Großen und Ganzen finden wir einen erwartbaren Mix aus Politik, Sport und Boulevard, angereichert mit vielen Absurditäten und Katastrophen, die wir 2025 erdulden mussten. Schau – wie oben erwähnt – gerne beim deutschen Google-Blog-Posting vorbei, alternativ kannst du bei Year in Search 2025 auch den großen Such-Rundumschlag starten. Dort kann aus vielen Kategorien ausgewählt werden, außerdem lässt man dich da entscheiden, ob du die globalen Suchergebnisse sehen möchtest, oder die Übersicht für ein spezifisches Land. Viel Spaß beim Durchwühlen durch die Ergebnisse.