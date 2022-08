Steam Deck: Endlich gute Nachrichten

Mitte Juli 2021 – also vor über einem Jahr – war es so weit: Die Vorbestellungen für das Steam Deck von Valve sind gestartet. Für eine Anzahlung von vier Euro kann man sich einen Platz in der Warteschlange zum Kauf der gefragten Konsole sichern. Anfang März haben die ersten Kunden ihr Steam Deck erhalten. Doch wer nicht direkt zum Start bestellt hat, wartet noch immer auf seine Konsole. Valve kann die hohe Nachfrage nur langsam bedienen. Doch das soll sich schon bald ändern.

Steam Deck mit Lieferversprechen

Vor einem Monat kündigte der Hersteller Valve via Twitter an, die Produktionskapazitäten erweitert zu haben. Ab sofort könne man doppelt so viele Steam Decks pro Woche ausliefern. Nun folgt die nächste, positive Nachricht für alle Vorbesteller der Konsole. Alle, die derzeit eine Reservierung haben, werden ihre bestellte Konsole noch bis Ende des Jahres in den Händen halten.

Des Weiteren hat man das voraussichtliche Lieferdatum für alle Besteller konkretisiert. Einige Besteller sehen jetzt sogar einen früheren Zeitraum als zuvor. Um den aktuellen Stand deiner Vorbestellung zu sehen, besuche diese Website und logge dich mit deinem Steam-Account ein. Dort siehst du, ob deine bestellte Konsole im Q3, also bis Ende September ausgeliefert wird, oder ob du dich noch bis ins vierte Quartal gedulden musst.

3 Tage Zeit, die Reservierung zu bestätigen

Aufgrund der monatelangen Wartezeit hat Valve sich beim Steam Deck für ein Reservierungssystem entschieden. Als Käufer der Konsole kannst du dich für eine Variante entscheiden und eine Anzahlung von vier Euro zahlen. Sobald dein Steam Deck in Kürze Versandbereit ist, bekommst du eine Mail mit der Aufforderung den restlichen Kaufpreis zu bezahlen. Hierfür hast du 72 Stunden Zeit. Kommst du dem nicht nach, ist dein Platz in der Warteschlange verloren. Alle Vorbesteller sollten also regelmäßig ihre E-Mails im Blick behalten.

Das Steam Deck im Einsatz

Was ist das Steam Deck?

Das Steam Deck ist eine Handheld-Konsole von Valve, der Firma hinter dem Spiele-Store Steam. Die Konsole setzt auf eine leistungsstarke APU von AMD und läuft mit dem linuxbasierten Betriebssystem Steam OS. Alternativ kann auch Windows installiert werden.

Der Handheld ist mit einem 7 Zoll großen Touchscreen ausgestattet und verfügt über gängige Controller-Eingabemethoden und zwei Trackpads. Mit diesen sollen sich auch Spiele zocken lassen, für die eine Maus benötigt wird.

Auf dem Steam Deck lassen sich grundsätzlich PC-Spiele zocken, die für Linux oder Windows gedacht sind. Dabei gibt es eine Liste mit offiziell verifizierten Titeln auf Steam. Doch auch andere Games lassen sich auf der Konsole zocken, selbst wenn diese nicht auf Steam gekauft wurden.