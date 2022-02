Großes Update für Xiaomi-Smartphones: MIUI 13 und Android 12 kommen

MIUI 13 ist bereits seit ein paar Wochen in Xiaomis Heimatmarkt China verfügbar. Nun kündigt der Hersteller einen weltweiten Start des neuen Betriebssystems an. Bereits in den kommenden Wochen sollen die ersten Xiaomi– und Redmi-Smartphones versorgt werden.

Android 12 und MIUI 13 bei Xiaomi

Im Gegensatz zu vielen anderen Android-Herstellern knüpft Xiaomi die eigene Software MIUI nicht an das darunterliegende Betriebssystem. Ein Update auf MIUI 13 bedeutet also nicht, dass dein Smartphone gleichzeitig auch Android 12 erhält. Daher können auch ältere Smartphones ohne Android 12 mit den neuen Features von MIUI 13 rechnen.

Gerade bei den teureren Flaggschiff-Geräten ist jedoch davon auszugehen, dass man beide Updates zusammen ausliefert. Bei den günstigeren Redmi-Modellen könnte erst einmal „nur“ MIUI 13 kommen. So setzen auch die neu vorgestellten Redmi Note 11 Smartphones auf MIUI 13 mit Android 11.

MIUI 13 Features im Überblick

MIUI 13 bringt einige neue Funktionen auf dein Smartphone, welche das Nutzererlebnis verbessern sollen. Wir zeigen dir, was hinter den kryptischen Bezeichnungen von Xiaomi steckt.

Smart Balance: Diese Funktion soll die Akkulaufzeit mit MIUI 13 um bis zu 10 Prozent erhöhen.

Diese Funktion soll die Akkulaufzeit mit MIUI 13 um bis zu 10 Prozent erhöhen. Liquid Storade: Diese Funktion soll die Fragmentierung von Daten verhindern und so für schnellere Schreib- und Lesegeschwindigkeit sorgen und eine Verlangsamung des Smartphones verhindern.

Diese Funktion soll die Fragmentierung von Daten verhindern und so für schnellere Schreib- und Lesegeschwindigkeit sorgen und eine Verlangsamung des Smartphones verhindern. Atomized Memory: Diese Funktion untersucht, wie einzelne Apps den RAM nutzen und beendet unwichtige Aufgaben automatisch. So sollen mehr Apps parallel genutzt werden.

Diese Funktion untersucht, wie einzelne Apps den RAM nutzen und beendet unwichtige Aufgaben automatisch. So sollen mehr Apps parallel genutzt werden. Focused Algorithms: Diese Funktion soll die Ressourcen des Prozessors intelligent zuweisen, sodass die gerade genutzten Apps höhere Leistung abrufen können.

Zusätzlich zu den Neuerungen auf technischer Ebene bringt MIUI 13 auch ein paar neue Features und Designänderungen mit sich:

neue Sidebar: In der immer erreichbaren Sidebar kannst du bis zu 10 Apps ablegen. Diese können dann jederzeit über anderen Apps in einem Fenster geöffnet werden. Ideal zum Multitasking.

In der immer erreichbaren Sidebar kannst du bis zu 10 Apps ablegen. Diese können dann jederzeit über anderen Apps in einem Fenster geöffnet werden. Ideal zum Multitasking. mehr Super-Wallpaper: MIUI 13 bietet mehrere neue Super-Wallpaper, mit denen du dein Smartphone personalisieren kannst

Neben den großen Features gibt es in MIUI 13 noch mehr zu entdecken. So finden sich noch unzählige kleinere Funktionen im System und überarbeitete Gesten und Animationen werten die Oberfläche optisch auf. Andere Funktionen erfordern hingegen auch das Update auf Android 12 und könnten somit erst später folgen:

schönere Widgets: Mit MIUI 13 bekommen Widgets einen neuen Anstrich. Sowohl die mitgelieferten Widgets, als auch die Widgets von nachträglich installierten Apps bekommen einen einheitlichen, abgerundeten Look, der sich besser in das System einfügt.

Mit MIUI 13 bekommen Widgets einen neuen Anstrich. Sowohl die mitgelieferten Widgets, als auch die Widgets von nachträglich installierten Apps bekommen einen einheitlichen, abgerundeten Look, der sich besser in das System einfügt. Material-You-Farben: Wie auf Googles Pixel-Smartphones kannst du mit dieser Funktion die Systemfarben passend zu deinem Hintergrundbild oder frei nach deinem Geschmack wählen. Hierfür stehen dir unzählige Farbsets zur Auswahl.

Diese Smartphones erhalten MIUI 13

Bereits in den kommenden Wochen will Xiaomi mit der Verteilung des Updates starten. Die Flaggschiff-Smartphones Mi 11 und Poco F3 dürften als Erstes bedient werden. Im ersten Quartal 2022 – also bis zum 31. März – will Xiaomi folgende Smartphones versorgen:

Die komplette Xiaomi-Liste im Überblick

Sind die ersten Geräte versorgt, kommen in den darauffolgenden Wochen und Monaten immer mehr Modelle dazu. Einen genauen Zeitplan gibt es leider nicht. Doch diese Smartphones können sich auf Android 12 und MIUI 13 freuen:

Redmi

Poco

Du möchtest wissen, wann Smartphones anderer Hersteller das Update auf Android 12 erhalten? Diese Liste verrät es dir.