Großer Rückruf bei IKEA! Hier droht dir ein Stromschlag

Es geht dabei um das ÅSKSTORM USB-Ladegerät 40W von IKEA. Wie der Einrichtungsgigant mit Ursprung in Schweden berichtet, gebe es ein erhöhtes Risiko, dass das Produkt überhitzt und Verbrennungen oder einen Stromschlag auslösen könnte. Damit ist nicht zu spaßen, denn immer wieder sind es gerade solche Ladegeräte, die durch Überhitzen Brände auslösen und so ganze Wohnungen zerstören.

Dieses Ladegerät kann überhitzen

Ikea Rückruf: ÅSKSTORM USB-Ladegerät 40W

IKEA bittet daher folgerichtig alle Kundinnen und Kunden, die ein ÅSKSTORM USB-Ladegerät 40W dunkelgrau mit der Artikelnummer 50461193 besitzen, dieses nicht mehr zu nutzen. Du bekommst dein Geld für das Ladegerät zurück, wenn du es zu IKEA bringst. Einen Kassenbon brauchst du dazu nicht.

Wie es von IKEA heißt, könne das Problem entstehen, da das Kabel des Ladegerätes durch Wickeln um das Ladegerät oder wiederholtes Vor- und Zurückbiegen über einen längeren Nutzungszeitraum hinweg beschädigt werden kann. Das beschädigte Kabel kann Verbrennungen oder Stromschläge verursachen. Es sind offenbar nicht alle ÅSKSTORM-USB-Ladegeräte betroffen. Denn IKEA nennt zur weiteren Identifizierung des Gerätes die Modellnummer ICPSW5-40-1, die du auf der Rückseite des Gerätes finden können sollst. Die Modell-Bezeichnung befindet sich dabei in der ersten Zeile unter dem aufgedruckten IKEA-Logo.

Ärgerlich: Eine Rückgabe per Paket bietet IKEA nicht an. Du musst also den Weg zum nächsten IKEA auf dich nehmen, um dein Geld zurückzubekommen – offenbar sogar dann, wenn du es online bestellt hast. Aktuell betreibt man in Deutschland 54 Standorte, der Weg zum nächsten Haus kann also schon etwas weiter sein. Insbesondere im Nordosten Deutschlands findet sich abseits von Rostock keine entsprechende Rückgabemöglichkeit. Aber auch, wenn du keine unmittelbare Möglichkeit hast, das Ladegerät zurückzugeben: Nutzen solltest du es keinesfalls weiterhin. Notfalls kannst du es auch in jedem größeren Supermarkt oder Elektroladen zum Recycling abgeben.