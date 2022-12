Gratis Games für kurze Zeit: Dieses brandneue Spiel gibt es jetzt kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir „Fort Triumph“ und „RPG in a Box“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 8. Dezember um genau 17:00 Uhr werden die Spiele dann von zwei neuen Games abgelöst, die wieder eine Woche lang im Angebot bleiben. Und dort versteckt sich schon wieder ein Highlight.

Jetzt kostenlos: Fort Triumph

Dieses Strategie-Spiel hat es in sich. Bei „Fort Triumph“ geht es darum, deine Helden immer besser werden zu lassen, jedoch ist das längst nicht alles. Außerdem kannst du in diesem Spiel deine eigenen Städte errichten, Artefakte sammeln und deine Umgebung verändern. Das Spiel verfügt sogar über eine Physics Engine, die es noch einmal interessanter macht.

Das Spiel gibt es ab dem 1. Dezember kostenlos im Epic Games Store, doch das Angebot gilt nur eine Woche. Sicher dir das Spiel also früh genug, um nichts zu verpassen und dir den aktuellen Preis von 16,79 Euro zu sparen.

JBL Quantum 910: Kabelloses Premium-Gaming-Headset mit 39 Stunden Laufzeit

RPG in a Box: Bau dein eigenes Game gratis

Wolltest du schon immer dein eigenes Videospiel erschaffen? Mit der Hilfe von „RPG in a Box“ können deine Geschichten und Träume schon bald real werden. Erstelle dir dein eigenes Videospiel mit individuellen Assets und Animationen, die ganz deinem Geschmack entsprechen.

Erzähle spannende, interaktive Geschichten und lasse deiner Fantasie in diesem kreativen Game freien Lauf. Die einzige Grenze, die dir in diesem Spiel gesetzt ist, ist deine Fantasie. Noch besser: Deine Freunde und andere Spieler können dein fertiges Projekt spielen, ohne „RPG in a Box“ besitzen zu müssen. Holst du dir jetzt RPG in a Box, sparst du dir satte 24 Euro.

Erschaffe eigene Welten ganz nach deinem Geschmack.

Ausblick: Saints Row IV: Re-Elected und Wildcat Gun Machine

Neben dem Angebot zurzeit 41 Euro zu sparen hat Epic Games auch die beiden Gratis-Games der kommenden Woche angekündigt. Und hier verstecken sich schon wieder zwei Highlights. Denn zum einen gibt es das brandneue Saints Row IV: Re-Elected und zum anderen das verrückte Wildcat Gun Machine. Beim neuen Saints Row ist der Rabatt noch nicht bekannt, da das Spiel noch keinen Preis ausgewiesen hat. Bei Wildcat Gun Maschine wirst du dir aber knapp 15 Euro sparen können.