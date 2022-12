Google mit neuer Funktion: Mit diesem Trick beschleunigst du deine Suche immens

Google entwickelt seine Software-Pakete kontinuierlich weiter. Unter anderem kommen regelmäßig neue Funktionen in Google Maps dazu und auch Android wird stetig verbessert. Aktuell wird hier gerade Android 13 ausgerollt. Welche Handys dabei sind, haben wir dir in einem gesonderten Artikel zusammengefasst.

Google Maps: So kannst du deinen Standort mit Freunden teilen

Doch nicht nur in Maps oder Android kommen immer wieder neue Funktionen dazu. Auch in Chrome, Googles Browser für Desktop und Smartphone, gibt es immer wieder Neuerungen. Und jetzt hat sich Google daran gemacht, die Suchfunktion um eine smarte Lösung zu erweitern. Denn jetzt kannst du dir Suchergebnisse in der Seitenleiste anzeigen lassen und die Seiten durchklicken, ohne die Suche zu verlassen.

Das klingt erst einmal unspektakulär, jedoch bringt es dir eine große Zeitersparnis, wenn du auf der Suche nach bestimmten Informationen und nicht nach bestimmten Seiten bist. Nehmen wir an, du suchst nach einem Lego-Set, aber nicht, um dir den Überblick über die Technic-Sets 2022 zu verschaffen, sondern, um es zu kaufen. Dann kannst du jetzt beispielsweise den Lego Cat D11 in Chrome eingeben und auf eine der Ergebnisse klicken. Beispielsweise das Angebot von MediaMarkt.

Neuer Google-Trick beschleunigt deine Suche

Und jetzt kommt der neue Trick von Google ins Spiel: Du kannst dann in der Adressleiste auf das Google-Symbol ganz rechts klicken. Dann öffnet sich eine Seitenleiste mit den Suchergebnissen. Die MediaMarkt-Seite aus unserem Beispiel bleibt jedoch offen. Nun kannst du die Suchergebnisse einfach durchklicken und landest im selben Tab immer auf neuen Seiten. So kannst du schnell sehen, welcher Shop das günstigste Angebot hat. In unserem Beispiel wäre das Amazon mit 36 Prozent Rabatt.

Google Chrome mit neuer Funktion – Suche in Seitenleiste

Der Haken an der Sache ist bisher, dass die neue Funktion nur in der Desktop-Version zu finden ist. Auf dem Smartphone kannst du sie somit noch nicht nutzen. Findest du die neue Funktion auch in der Desktop-Variante nicht, ist vllt. nicht die neuste Chrome-Version aufgespielt. Dann solltest du ein Update anstoßen.