Google Maps: Darauf haben Fahrradfahrer und E-Biker lange gewartet

Wer mit Google Maps navigiert, nutzt dabei die weltweit beliebteste App für Navigation. Und Google macht die Navi-App immer besser. So haben die Entwickler erst vor Kurzem eine irre Ansicht eingebaut, die Google Maps zu einer komplett neuen Erfahrung macht. Zudem kamen im Juni drei neue Funktionen für Autofahrer dazu, von denen auch E-Auto-Besitzer profitieren. Doch nun sind Fahrradfahrer und E-Biker an der Reihe. Denn auch Google ist nicht entgangen, dass immer mehr Menschen Fahrrad fahren.

So will Google Maps Fahrradfahrer begeistern

In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Fahrradfahrer weltweit um mehr als 40 Prozent gestiegen. Es sind aber nicht nur das sommerliche Wetter und die hohen Spritpreise, die dem Fahrrad einen zweiten Frühling bescheren. Immer mehr Menschen steigen auf das klimafreundlichere Verkehrsmittel um, weil es noch nie so entspannt war, mit dem Rad ans Ziel zu kommen. Ein simpler Elektromotor und ein Akku machen das Fahrrad zum E-Bike. Und dieses ersetzt insbesondere in Städten zunehmend das Auto – vor allem in regenarmen Monaten. Doch zurück zu Google Maps.

Die Navi-App bietet bereits seit über zwölf Jahren Fahrradrouten an – dank künstlicher Intelligenz in Verbindung mit offiziellen Daten von Städten, zuverlässigen kartografischen Partnern und dem Feedback der Google-Maps-Community. Doch die Entwickler wissen, dass Fahrradfahrer häufig Alternativen zu Google Maps bevorzugen. Bikemap, Komoot oder OpenCycleMap bieten dem Radfahrer einfach mehr, als Googles Navi-App, die eher bei Autofahrern beliebt ist. Mit einer neuen Funktion will man E-Biker und Radfahrer aber überzeugen, vielleicht doch mal wieder Google Maps auszuprobieren.

Besser als die Alternativen?

„Mit unseren neuen Fahrradrouten-Informationen könnt ihr bald ganz einfach Fahrradrouten vergleichen und euch noch detailliertere Informationen anzeigen lassen, um euch auf die bevorstehende Fahrt vorzubereiten“, versprechen die Entwickler vollmundig. Hat man eine Route ausgewählt, sieht man nun nicht nur die Höhenunterschiede entlang der Strecke, sondern weiß auch, ob man mit starkem Autoverkehr oder steilen Hügeln rechnen muss.

Außerdem bekommt man eine ausführliche Aufschlüsselung der Route. So lässt sich auf einen Blick erkennen, auf welcher Art von Straße man unterwegs sein wird – etwa auf einer viel befahrenen oder einer Seitenstraße. „In den kommenden Wochen“, so heißt es, soll Google Maps Radwegbeschreibungen und Fahrradrouten-Informationen in Hunderten von Städten bekommen. Ob man damit Nutzer von Bikemap oder OpenCycleMap überzeugen kann, bleibt fraglich.