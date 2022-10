Google mit erster Smartwatch – doch das ist nicht die einzige Überraschung

Schon vor dem Herbstevent von Google hat der Hersteller bereits einige Neuheiten unter dem Radar präsentiert. Dazu zählt etwa der neue Chromecast mit Google TV oder auch das neue Design der Google Home-App. Auf der Google I/O 2022 selbst zauberte Google jetzt nicht nur zwei neue Smartphones aus dem Hut, sondern auch weitere Technik. Neben einem Tablet gibt es auch eine neue Pixel Watch zu sehen.

Google Pixel Watch: Den Fuß in der Tür

In diesem Jahr steigt Google nun offiziell auch in den Wearables-Markt ein und macht dabei vor allem Samsung Konkurrenz. Die Pixel Watch ist aber auch eine Antwort auf Apple, denn sie hat den entscheidenden Vorteil, dass sie unkompliziert mit Android funktionieren soll. Das heißt, zumindest in der Theorie, mit jedem Android-Handy, so wie es innerhalb des Apples Ökosystem auch geht. Bei Samsung beispielsweise arbeiten die Smartwatches am besten mit Samsung-Smartphones zusammen; nur dann stehen in der Regel sämtliche Funktionen zur Verfügung.

Das Design der Pixel Watch ist rund und kommt mit einem Durchmesser von 41 Millimetern sowie einer Dicke von 12,3 Millimetern auf den Markt. Wie groß es ist, verrät der Hersteller nicht. Allerdings handelt es sich um ein AMOLED-Display mit einer Pixel-Dichte von 320ppi. Geschützt ist es durch Gorilla Glass 5. Die Armbänder will Google nahtlos an das Gehäuse anbringen, sodass sie über ein Klickverfahren an die Watch selbst angebunden werden. Das Ergebnis sieht aus, wie aus einem Guss. Bedient wird die Pixel Watch über die drehbare Krone oder über den Touchscreen.

Wenig überraschend kommt die Smartwatch mit Googles Betriebssystem Wear OS 3.5 auf den Markt. Im Uhrwerk sitzt der bereits ältere Prozessor Exynos 9110, dem 2 GB RAM zur Hand gegeben werden. Intern stehen 32 GB Speicherkapazität bereit. Der Akku indes hat eine Nennladung von 294 mAh, was laut Google eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden generieren soll. Innerhalb von 30 Minuten lässt auch die Uhr aber von null auf 50 Prozent wieder aufladen. Zu guter Letzt ist das Aluminium-Gehäuse der Pixel Watch bis 5 ATM wasserdicht, sprich kann zum Schwimmen, aber nicht Tauchen genutzt werden.

Googles erste Smartwatch, die Pixel Watch.

Allerlei Fitness-Funktionen inklusive

Da Google der Mutterkonzern von Fitbit ist, war schon im Vorhinein klar, dass die Pixel Watch mit einer Vielzahl an Fitness-Funktionen ausgestattet ist. Dabei kann sie knapp 40 verschiedene Sportarten erkennen, darunter etwa Fußball und Golf. Zudem bietet die Uhr einen Herzfrequenzmesser und einen Schlaf-Tracker. Alle Ergebnisse werden in der passenden App zusammengefasst und ausgewertet, damit Nutzer Erfolge aktiv nachvollziehen können.

Marktstart und Preis der Pixel Watch

Google erste Smartwatch, die Pixel Watch, kann ab sofort bestellt werden. Google ruft diese Preise zum Start auf:

Bestellst du die Pixel Watch bis zum 17.10.2022 vor, erhältst du bei Saturn einen 50-Euro-Coupon gratis dazu. Unabhängig davon, ob du die LTE- oder WiFi-Version wählst.

Überraschungsgerät: Google Pixel Tablet angekündigt

Dass Google wieder in das Tablet-Geschäft einsteigt, ist überraschend. Erst 2019 verkündete man, keine Tablets mehr herstellen zu wollen; das letzte Modell aus eigener Produktion war demnach das Pixel C aus 2015. Schon im Frühjahr ließ man durchsickern, dass man sich dem Bereich aber wieder zuwenden wolle.

Das Design des Pixel Tablet orientiert sich an früheren Pixel-Smartphone – sprich, eine matte Rückseite und eine kleine, runde Kameraaussparung in einer Ecke. Das Gehäuse des Tablets ist abgerundet. Softwareseitig will Google die vom Pixel-Smartphone bekannten Funktionen ausstatten. Dazu zählen zum Beispiel Videoanrufen. Wenig überraschend ist, dass das Pixel Tablet mit Android 13 inklusive Material You ausgestattet ist.

Das kommende Google Pixel Tablet.

Viele Details nannte Google nicht, außer, dass es unter Android laufen und mit einem Tensor-Chipsatz versehen sein wird. Nicht unwahrscheinlich ist, dass es sich hier um das gleiche Tensor-Modell wie das des Pixel 7 Pro handelt. Weiterhin steht die Möglichkeit im Raum, dass es sowohl eine Standard- als auch Pro-Version des Tablets geben könnte. Angekündigt ist das Google Tablet zudem nicht mehr für dieses Jahr, sondern erst für Mai 2023.