Google faltet das Pixel: Neue Bilder offenbaren weitere Details

Es hat mittlerweile Tradition, dass Google keine Geheimnisse für sich behalten kann, wenn es um neue Pixel-Hardware geht. Erst vor knapp einer Woche tauchte auf Twitter ein Video des Pixel Fold auf. Nun hat Leaker Evan Blass in den vergangenen Stunden drei weitere Bilder des Foldables veröffentlicht. Diese offenbaren abermals die Unterschiede im Vergleich zu der bereits bekannten Konkurrenz, insbesondere dem Galaxy Z Fold von Samsung.

Pixel Fold: So sieht Googles Foldable aus

Auf den neuen Bildern des Pixel Fold wiederholt sich das, was die Leaks der vergangenen Monate bereits vorhergesagt hatten. Die Gerüchteküche hatte also offenbar erneut recht, wenn es um die neue Google-Hardware geht. Sie erlauben jedoch einen detaillierteren Blick, da es sich möglicherweise um Pressebilder handelt, die das Unternehmen fürs Marketing nutzen wird.

Den Anfang des jüngsten Leaks machte ein Bild der Front des geschlossenen Pixel Fold. Hier zeigt sich ein flaches Design; ein sichtbarer Unterschied im Vergleich mit dem Z Fold von Samsung. Mit dem Galaxy Z Fold 5 könnte sich dies aber auch bei den Südkoreanern ändern.

Gleichzeitig ist das Pixel Fold breiter als das Foldable von Samsung. Damit könnte es sich im geschlossenen Zustand mehr wie ein traditionelles Smartphone benutzen lassen. Die Bildschirmdiagonale beträgt hier rund 5,8 Zoll.

Neue Bilder des Google Pixel Fold

Evan Blass postete in seinem Account wenig später zwei weitere Fotos. Diese zeigen das aufgeklappte Pixel Fold von innen und außen. Äußerlich sind auf der Rückseite die drei Kameras zu sehen, die sich in einer horizontalen Insel befinden. Wie weit diese aus dem Gerät herausragen wird, geht aus den aktuellen Fotos nicht hervor. Im Gegensatz zum Pixel 7 sind die Ränder der Kamera-Insel jedoch abgerundet und reichen auch nicht bis an die seitlichen Ränder des Smartphones.

Interessanter wird es beim Bild des geöffneten Pixel Fold. Hier sind die vergleichsweise dicken Ränder deutlich sichtbar. Während einige Nutzer dieses Design nicht mögen werden, könnten diese jedoch einen bequemeren Halt erlauben.

Außerdem muss Google nicht mit Selfie-Kameras experimentieren, die unter dem Display verbaut sind und so qualitativ möglicherweise Wünsche offenlassen. Die Kamera des Pixel Fold ist oben rechts im geöffneten Zustand zu erkennen. Die Diagonale des inneren Displays soll 7,6 Zoll betragen.

Neben den Fotos machte Blass aber auch Angaben zu anderen technischen Daten des Pixel Fold. Wie zuvor berichtet, spricht auch er von Googles eigenem Tensor-G2-Prozessor, dem 12 GB RAM zur Seite stehen. Beim Kauf hast du die Wahl zwischen 256 oder 512 GB internem Speicher. Der Akku mit 4.821 mAh kann laut Blass maximal mit 30 Watt per USB-C geladen werden.

Die Angaben zu den Kameras stimmen mit den früheren Leaks ebenfalls überein. Neben der 48-MP-Hauptkamera mit f/1.7 befindet sich auf der Rückseite ein Ultraweitwinkel- (f/2.2) und Telefotosensor (f/3.05) mit jeweils 10,8 Megapixeln. Die Frontkamera bietet 9,5 Megapixel und eine Blende von f/2.2. Im Inneren kommt ein Sensor mit 8 Megapixel und einem f/2.0-Objektiv zum Einsatz.

Die Vorstellung des Pixel Fold wird im Rahmen der Google I/O am 10. Mai 2023 erwartet. Gleichzeitig soll auch das Pixel Tablet und Pixel 7a gezeigt werden. Das Foldable soll laut aktuellen Gerüchten jedoch erst im Juni ausgeliefert werden. Die Preise beginnen angeblich bei 1.799 US-Dollar.