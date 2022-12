Aufklappen, zuklappen und wieder aufklappen: Gewinne ein Samsung Galaxy Z Flip4!

Mit dem Galaxy Z Flip4 werden vor allem Nutzer glücklich, die etwas Besonderes suchen. Denn faltbare Displays finden sich zwar bisher auch bei Smartphones anderer Hersteller. Dennoch setzen die meisten auf ein unbewegliches Gehäuse. Wenn du ein ausgefallenes Handy haben möchtest, das sich auf ein kompaktes Hosentaschenformat zusammenklappen lässt, ist das Z Flip4 eine gute Wahl. Die Highlights des Galaxy-Phones der anderen Art und alles Wichtige zum Gewinnspiel findest du hier.

Galaxy Z Flip4: Das sind die Highlights des faltbaren Handys

Schauen wir uns zunächst das Gerät an. Das Galaxy Z Flip4 ist im Spätsommer dieses Jahres auf den Markt gekommen und bietet ein rundes Gesamtpaket, das sich in der Oberklasse ansiedelt. Es lässt sich wie Klapphandys von vor mehr als zehn Jahren zusammenklappen, was sich in unserem Kurztest erfrischend nostalgisch anfühlte. Zusammengeklappt ist es dann richtig handlich. Cool ist außerdem: Außen befindet sich ein kleines Display, auf dem du unter anderem die Uhrzeit oder Benachrichtigungen siehst und etwa die Musik steuern kannst. Du musst es also nicht jedes Mal aufklappen.

Aufgeklappt zeigt sich ein großes 6,7-Zoll-Display, das in FHD+ auflöst. Zudem setzt Samsung hierbei auf die bewährte AMOLED-Technik, die unter anderem lebendige Farben und tiefe Schwarzwerte ermöglicht. Weiterhin überzeugt das faltbare Smartphone mit einer hohen Bildwiederholrate von 120 Hertz, die für ein flüssiges Erleben beim Scrollen und Videoschauen sorgt. Was den Prozessor angeht, verbaut Samsung einen schnellen Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, der von 8 GB Arbeitsspeicher flankiert wird. An internem Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung.

Der Blick auf die Kameraausstattung zeigt: Auch hier bekommst du ein hervorragendes Setup. So schießt du mit dem Flip4 Fotos mit jeweils 12 Megapixeln über die Haupt- und die Ultraweitwinkelkamera. Die Selfie-Kamera knipst mit 10 Megapixeln. Der Akku bietet auf dem Papier mit 3.700 mAh zwar keine besonders hohe Kapazität. Samsung gibt jedoch eine Videowiedergabe von bis zu 19 Stunden und eine Internetnutzung von bis zu 16 Stunden an. Du kommst also locker durch einen Tag.

Gewinnspiel: So nimmst du teil

Möchtest du ein Galaxy Z Flip4 dein Eigen nennen? Dann mach mit bei unserem Gewinnspiel bei Instagram und sichere dir mit etwas Glück dein eigenes Exemplar. Alles, was du dafür tun musst, ist: Folge unserer Instagram-Seite, like den Beitrag zur Verlosung und kommentiere eine Person, mit der du ins neue Jahr starten möchtest. Das Gewinnspiel läuft nur noch bis Silvester – du solltest also besser schnell dein Los in den Lostopf schmeißen. Wenn du das Gerät haben möchtest, dich aber nicht auf dein Glück verlassen willst, kannst du das Samsung Galaxy Z Flip4 hier auf samsung.com kaufen.