Gefahr für dein WLAN: AVM und andere reagieren auf FragAttack

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die IT-Bedrohungslage durch FragAttacks auf Stufe 3 / Orange eingeordnet. Das heißt, dass sie „geschäftskritisch“ ist. Zu erwarten sind demnach „massive Beeinträchtigung des Regelbetriebs“. Im Bewertungs-System ist das die zweithöchste Gefahrenstufe. Doch was hat das mit dir zu tun? Vor allem eines. Dein WLAN ist sehr sicher auch betroffen. Denn „nahezu alle WLAN-Geräte“ sind einer solchen Attacke hilflos ausgeliefert. Ob WLAN-Router oder auch alles, was in deinem WLAN-Netz verbunden ist, kann also angegriffen werden.

Lokaler Zugriff erlaubt Fern-Attacke

Eine erste gute Nachricht ist, dass der Angriff aus der Nähe erfolgen muss. Die schlechte Nachricht direkt hinterher: Dabei kann sich ein Hacker die Informationen holen, mit denen er auch aus der Ferne attackieren kann. FragAttack wird aber laut aktuellem Kenntnisstand noch nicht aktiv genutzt. IT-affine Nutzer können sich bei Github bedienen, um zu identifizieren, ob ihr WLAN angreifbar ist. Alle anderen müssen auf die Hersteller und Anbieter hoffen und warten. Doch einige reagieren prompt.

So hat AVM schon jetzt die FritzBox 7590, die FritzBox 6590 Cable, die FritzBox 6490 Cable und die FritzBox 7530 mit einem Update versehen und nennt in den Changelogs die Schließung der Sicherheitsücke durch FragAttack. Viele andere AVM-Geräte hängen zurzeit in der Beta-Phase. AVM wird also zeitnah die Lücke schließen können. Alle AVM-Geräte, die gerade in der Beta-Phase stecken:

FRITZ!Box 7530 AX (10.05.2021)

7560 (10.05.2021)

6890 LTE (07.05.2021)

6850 LTE, 6820 LTE (22.04.2021)

FRITZ!Repeater 1200, 1750E (26.03.2021)

FRITZ!Box 5530 Fiber (04.05.2021)

6660 Cable (10.05.2021)

4040 (11.05.2021)

7490 (10.05.2021)

FRITZ!Repeater 3000, 2400 (11.05.2021)

Nicht nur AVM – Auch andere Hersteller reagieren auf FragAttack

Auch andere Hersteller und Anbieter regieren gerade auf die Sicherheitslücke. Die WiFi Alliance, in der die Standards des WLAN festgelegt werden, warnt ebenfalls und dringt darauf, dass jeder Nutzer die neueste Software des jeweiligen Gerätes installieren soll. Unter anderem kannst du das bei Microsoft. Der Hersteller hat in den Mai-Patches das Problem im Visier. Und auch Lenovo beschreibt, wie du das Problem mit Treiber-Updates lösen kannst. Netgear hat ebenfalls eine Sonderseite mit Informationen und Lösungen online gestellt.