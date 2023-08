Freu dich auf tolle Fotos & gewinne ein iPhone 14 Pro

20 Jahre lang gibt es uns jetzt schon. Und von Beginn an haben uns Innovationen fasziniert. Vor 20 Jahren hießen wir jedoch noch „inside handy“ – und seither hat sich eine ganze Menge auf dem Markt der Mobiltelefone verändert. Aus dem Handy wurde das Smartphone und aus dem klobigen iPhone – übrigens erstmalig 2007 vorgestellt – wurde eines der beliebtesten Mobilgeräte überhaupt. Das iPhone 14 Pro ist das aktuell beste Smartphone von Apple und bietet nicht nur eine hervorragende Dreifach-Kamera, sondern auch sonst eine Top-Ausstattung für Profis. Bei uns kannst du es jetzt gewinnen.

Waren wir damals schon schlau? Lies hier den Testbericht zum ersten iPhone

Der Slogan „Freu dich auf morgen“ wird dich übrigens auch über diese Gewinnspielwoche hinaus begleiten. Unsere neue Mission ist daher: Für eine Welt voller Neugierde und Lust auf die Zukunft. Wir geben Orientierung, bewerten, was ist und erklären, was kommt. Weil wir Innovationen lieben.

Freu dich auf Pro & freu dich auf diese Momente mit und ohne Smartphone

Freu dich auf morgen, denn morgen wartet ein neuer Tag auf dich, an dem die Sonne aufgeht und du es genießen kannst. Um einen der magischsten Momente des Tages noch besser festzuhalten, verlosen wir ein iPhone 14 Pro in der Farbe Space Black. Das iPhone punktet nämlich mit einer der besten Kameras auf dem Markt.

Die Hauptkamera schießt Bilder mit bis zu 48 Megapixeln und mit der Ultra-Weitwinkelkamera hältst du auch besondere Erinnerungen und weite Landschaften optimal fest. Mit der Telekamera zoomst du außerdem bis an die Berggipfel heran, hinter denen die Sonne verschwindet. Darüber hinaus kannst du dich mit dem iPhone 14 Pro dank Bionic A16-Chip auf eine schnelle Bedienung freuen, die sich dank des brillanten 120-Hz-Displays noch flüssiger anfühlt.

Es gibt so viele Gründe, sich auf morgen zu freuen: Denn dort draußen warten noch so viele schöne Erlebnisse und Fotomotive auf dich. Aber auch so viele neue Songs, die du noch entdecken kannst – und so viele Telefonate mit deinen Liebsten. Vor allem kannst du dich aber auch auf Momente abseits der digitalen Welt freuen. Denn die schönsten Erfahrungen sehen wir mit unseren Augen, hören wir mit unseren Ohren, riechen wir mit unserer Nase, fühlen wir mit unserer Haut und schmecken wir mit unserem Mund. Daher sollte jeder hin und wieder auch mal Zeiten ohne sein Smartphone einlegen und stattdessen die Schönheit um sich herum wahrnehmen.

Freu dich auf morgen & gewinne täglich tolle Preise

Und wenn das iPhone nichts für dich ist – freu dich einfach auf morgen, denn diese Woche (vom 31. Juli bis zum 6. August) gibt es täglich eine neue Gewinnspiel-Chance inklusive großartiger Preise für dich!

Schaue dafür einfach täglich auf unserer Website vorbei und nimm hier am Gewinnspiel teil. Insgesamt gibt es so zunächst die Chance auf sieben starke Gewinne. Unsere treusten Mitspieler können am Ende jedoch auch noch einen Bonus-Preis einsacken. Durch jede Teilnahme am Gewinnspiel gibt es nämlich einen Stempel auf deine individuelle Treue-Stempelkarte. Sammle hiervon mindestens fünf Stück und hol dir so die Chance auf den finalen Preis. Was die kommenden Gewinne sind, verraten wir aber jetzt natürlich noch nicht. Lass dich also überraschen, schau täglich vorbei und „Freu dich auf morgen“.