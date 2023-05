Formel 1: Sky kündigt tiefgreifende Änderungen an

Der Streamingdienstanbieter Sky hat bereits seit einigen Jahren die Pay-TV-Rechte für Formel-1-Rennen. Trotz dessen muss der Anbieter einige Rennen mit einer Sublizenz an einen Free-TV-Sender abgeben. Genau das soll sich jetzt ändern.

Formel 1 nicht mehr nur im Pay-TV

Auf dem Youtube-Kanal von Sky Sport sollen zukünftig mindestens zwei Rennen pro Saison kostenfrei gezeigt werden. Zudem soll es möglich sein, diese auch auf skysport.de und in der Sky Sport App anzuschauen. Beginnen wird es mit dem GP-Rennen in Imola, San Marino am 21. Mai 2023. Darauf folgt das Rennen auf dem Hungaroring in Ungarn am 23. Juli 2023. Beide Übertragungen sollen ohne Werbeunterbrechung gezeigt werden.

Solche Angebote sollen eine jüngere Zielgruppe erreichen, welche das herkömmliche TV-Angebot nicht mehr in Anspruch nimmt. Dazu sagte der Sportchef von Sky Deutschland, Charly Classen der Sportbild: „Die Gesellschaft wandelt sich in ihrer Mediennutzung, Streaming gewinnt an Relevanz. Mit dem zusätzlichen Angebot der Formel-1-Liveübertragung über skysport.de, die sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport de Youtube-Kanal reagieren wir auf diese Veränderungen. Wir sehen uns mit unserer Berichtserstattung als Botschafter eines großartigen Sports und möchten unsere Begeisterung mit so vielen Fans wie möglich teilen!“

Übertragung: Partnersender zurückgetreten

Insgesamt gibt es 23 Rennen, vier davon muss Sky frei empfangbar ausstrahlen. Somit fehlen noch zwei weitere Free-TV-Übertragungen. Welche Rennen es genau sein werden und wann sie ausgestrahlt werden, will der Sender zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Bisher hatte RTL drei Rennen pro Jahr im Free-TV gezeigt. Nun tritt der Sender zurück. Deshalb wurde für diese Saison diese neue Lösung getroffen.