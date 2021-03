Fire TV: Diese Änderung von Amazon betrifft fast alle Nutzer

Der Fire TV ist in vielen Wohnzimmern zu Hause. Wer ihn einschaltet, bekommt Filme und Serien serviert, die nur einen Klick später über das Fernsehgerät flimmern. Im Laufe der vergangenen Jahre hat Amazon hier und da an der Oberfläche geschraubt. Zu Beginn des Jahres aber überholte der Konzern das Design komplett. Neuere Modelle, die 2020 auf den Markt kamen, hatten die neu strukturierte Oberfläche bereits installiert. Viele Nutzer aber haben auch deutlich ältere Geräte an ihrem TV-Gerät angeschlossen. Und nun bekommen auch diese das frische Design. Wer aber noch den allerersten Fire-TV-Stick nutzt, geht leer aus.

Das ändert sich für fast alle Nutzer des Fire TV

Das Menü hat Amazon einfach gestaltet und rückt es in die Mitte des Bildschirms. Hier hast du nun Zugriff auf die Mediathek, auf Live-Inhalte und die Suche. Zudem kannst du hier vier deiner Lieblings-Apps ablegen. Scrollst du mit deiner Fire TV Fernbedienung über die Apps, zeigt dir der Bildschirm darunter die dazu passenden Inhalte.

Darüber hinaus ermöglicht dir die neue Fire-TV-Oberfläche nun, bis zu sechs Profile zu erstellen. Leben in deine, Haushalt mehreren Personen, kann jede so seine eigenen Apps oder die eigene individuelle Watchlist führen und aufrufen.

Kritik an der neuen Oberfläche

Hat Amazon früher Banderolen über die Vorschaubilder gelegt, die signalisierten, dass ein Film und eine Serie im Prime-Abo enthalten ist, fehlen diese nach wie vor. So erfährt man erst, ob der Inhalt im Abo enthalten ist, nachdem man ihn ausgewählt hat. Tipp: In der Prime Video App auf dem Fire TV fehlen die Banderolen zwar ebenfalls. Allerdings wird unterhalb der Titelbeschreibung angezeigt, ob der Film oder die Serie in Prime enthalten oder kostenpflichtig ist.

Darüber hinaus lässt sich Watchlist immer noch nicht filtern oder in Playlists kategorisieren. Es werden alle Filme und Serien, die du je zur Watchlist hinzugefügt hast, weiterhin nahezu endlos aneinander gereiht. Abschließend lässt sich sagen, dass die neue Fire-TV-Optik zwar frisch wirkt, deutliche Verbesserungen aber aus bleiben.

