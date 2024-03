Düster: Amazon zeigt „Trumbo“

Hollywood ist ein Stadtteil in Los Angeles, im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien. Der Stadtteil ist unter anderem für den „Walk of Fame“ und das „TCL Chinese Theatre“ bekannt. Am meisten verbindet man Hollywood aber mit seiner Unterhaltungsbranche – und das weltweit. Aber wie die meisten hoch angesehenen Industrien hat auch Hollywood seine Schattenseiten. In dem Film-Drama „Trumbo“ wird die Geschichte des berühmten Drehbuchautors Dalton Trumbo erzählt.

„Trumbo“: Worum geht es?

1947 treten zehn Hollywood-Autoren, -Schauspieler und -Regisseure vor den Ausschuss für unamerikanische Umtriebe. In einer öffentlichen Vernehmung fragt man sie, ob sie kommunistische Inhalte in ihren Werken unterbringen. Die sogenannten „Hollywood Ten“ haben die Aussage verweigert und mussten trotzdem für elf Monate ins Gefängnis. Der Spielfilm „Trumbo“ ist ein Porträt des einst bekannten Dalton Trumbo, gespielt von Bryan Cranston.

Er gehört zu den erfolgreichsten Drehbuchautoren in Hollywood. Unter anderem ist er für seine Werke wie „Fräulein Kitty“ bekannt. Trumbo, seine Frau (Diane Lane) und seine Kinder leben in einem Anwesen mit Swimmingpool und sogar einer Pferdeweide. Doch plötzlich änderte sich alles, denn die Kommunistenjäger haben es auf ihn abgesehen. Dalton Trumbo landet nicht nur im Gefängnis, sondern wird auch auf die schwarze Liste Hollywoods gesetzt. Von diesem Zeitpunkt an feiert er seine weiteren Erfolge unter einem neuen Namen.

Hier kannst du dir den Trailer zum Film „Trumbo“ anschauen:

Wo kannst du den Film streamen?

Du kannst dir den von Jay Roach gedrehten Spielfilm „Trumbo“ auf Prime Video, Apple TV, Sky und auch bei MagentaTV anschauen. Zur Besetzung des Hollywood-Blockbusters zählt neben „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston, auch Helen Mirren, John Goodman und viele mehr. Dank der Filmbiografie hat Bryan Cranston auch seine allererste Oscar-Nominierung feiern dürfen.