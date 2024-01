Fieberthermometer auf Steroiden: Withings zeigt BeamO

Das Fieberthermometer war lange Zeit das einzige Messgerät, mit dem sich der Gesundheitszustand Zuhause und eigenständig prüfen ließ. Smartwatches haben zumindest einige weitere Optionen zu dir gebracht. Doch BeamO von Withings will noch etwas mehr. BeamO vereint laut Withings die Funktionen eines Thermometers, eines Elektrokardiogramms, eines Oximeters und eines Stethoskops in einem Gerät. Denn neben der Temperatur und dem Puls kann das „Multiskope“ auch Blutflussmuster und die Blutsauerstoffsättigung messen.

Withings BeamO als 4-in-1-Gerät

Dazu erstellt es ein 1-Kanal-EKG und kann zudem akustische Signale verarbeiten. Das macht es zu einem Stethoskop. Folglich kannst du mit dessen Hilfe sowohl dich als auch deine Familienmitglieder wie ein Arzt abhören. Die Interpretation des „Gehörten“ übernimmt dann eine Software im Smartphone. Die Withings-App protokolliert so neben der Temperatur auch noch diese Untersuchungen.

„Anstatt diese Werte nur ein paar Mal im Jahr in einer Arztpraxis zu messen, wird es möglich sein, sie jeden Tag zu erfassen”, sagt Eric Carreel, Gründer von Withings. „BeamO wird das Thermometer der Zukunft, mit dem die Temperatur gemessen und der Zustand von Herz und Lunge überwacht werden kann“, so der Manager weiter.

Withings BeamO

Neue App-Funktionen

Neben der neuen Hardware hat Wthings auf der CES 2024 auch neue Funktionen in der hauseigenen App vorgestellt. So lässt sich damit jetzt eine Gesundheitsakte anlegen, die auch die Messungen des BeamO beinhaltet und in der du deine Medikamente eintragen kannst. Die App sammelt dabei alle Messungen deiner Withings-Produkte und gibt dir darauf basierend „praktische Handlungsempfehlungen“.

Dazu kannst du dir Erinnerungen für Medikamente einstellen und Nebenwirkungen protokollieren. Das Ganze kann auch für andere Familienmitglieder gesammelt auf einem Gerät erstellt werden. So kannst du beim Arzt nicht nur deine eigenen Messungen und Medikamente mitbringen, sondern auch die deiner Kinder oder des Partners.

Withings BeamO

Beim Withings BeamO fehlt bisher noch die CE-Zulassung, mit der der Hersteller jedoch zeitnah rechnet. Danach soll das smarte „Multiskope“ voraussichtlich im Juni 2024 auch auf dem deutschen Markt zu haben sein. Der Preis wird sich auf knapp 250 Euro belaufen.