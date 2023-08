Feierabend: Das beliebteste E-Auto aller Zeiten verschwindet für immer

Das Verbrenner-Aus ist beschlossen; dem E-Auto gehört die Zukunft. Das zumindest gilt für Politik und die meisten Autobauer. Doch die Deutschen können sich mit dem Elektroauto nicht wirklich anfreunden – was hauptsächlich an diesen 4 Gründen liegt. Und auch Hersteller wie Toyota warten ab, wie sich der Markt entwickelt – auch wenn man die großen E-Auto-Pläne bereits in der Schublade hat. Derweil reißt China den Stromer-Markt an sich, expandiert und exportiert wie verrückt. Die Geschichte läuft so gut, dass sogar VW und Audi nun mit chinesischen Autobauern paktieren. Da das Aus für den Verbrenner besiegelt ist, gibt es auch keine Alternative – zumindest nicht in Deutschland und Europa.

Immer weniger wollen das E-Auto

Dass ein Chef eines Autobauers sagt, man solle kein E-Auto kaufen, wirkt dabei aber konträr und paradox. Doch genau das tat Renault-Chef Luca De Meo im vergangenen Jahr. Er warnte Käufer von Elektroautos mit deutlichen Worten: „Wenn Sie keine Möglichkeit haben, zu Hause zu laden, kaufen Sie sich kein Elek­troauto.“ Unrecht hat er damit nicht. Die Strompreise an Ladesäulen sind hoch und Städter haben nach wie vor zu wenige Möglichkeiten, ihr E-Auto in der Nähe ihrer Wohnung aufzuladen. Und nun folgt die nächste Überraschung. Denn nach gut 10 Jahren auf dem Markt und der Entwicklung zu einem der beliebtesten E-Autos aller Zeiten stellt Renault sein Erfolgsmodell Zoé ein.

→ E-Auto: Alles nur eine Mogelpackung?

Mit dem Renault Zoé hat der französische Autobauer eines der bis heute beliebtesten E-Auto-Modelle im Programm. Das wird klar, wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht, die zeigen, dass die Deutschen den Zoé lieben. Mit knapp 25.000 Neuzulassungen 2021 fuhr das Elektroauto auf den vierten Platz der meistverkauften Stromer in Deutschland. Vergangenes Jahr aber schaffte der Zoé nicht einmal mehr den Sprung in die Top 10. Und so muss das E-Auto sterben, wie wir bereits zu Beginn des Jahres berichtet haben. Jetzt gibt es auch ein Datum.

Das ist der Grund für das Aus

Wie französische Medien übereinstimmend berichten, ist am 30. März 2024 Schluss. Dann soll der letzte Zoé vom Band laufen. Der Grund für das Aus des Zoé: Renault will mehr Umsatz pro Auto machen. Das gelingt mit Modellen der Mittelkasse offenbar besser als mit einem Kleinwagen. Doch bei Renault steht der Nachfolger bereits in den Startlöchern. Der Renault 5, den wir in diesem Artikel vorstellen, soll dann das Interesse der E-Auto-Fahrer auf sich ziehen.