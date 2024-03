Um das fünfte Spiel der Fallout-Reihe herrscht aktuell viel Unsicherheit. Zuletzt sorgte Schauspieler Jonathan Nolan mit einer Aussage für Aufregung, indem er die neue Amazon Prime Fallout-Serie als ein nicht interaktives Fallout 5 bezeichnete. Jetzt haben sich jedoch sowohl Nolan als auch Spieleproduzent Todd Howard zur Zukunft der beliebten Spielreihe geäußert. Die jetzt bekannten Informationen sorgen bei vielen Fans für Begeisterung.

Ist die Serie Fallout 5?

Die Antwort auf diese Frage ist laut Nolan und Howard ein klares Nein. In einem Interview mit „Den of Geek“ äußerten sich der Showrunner und der für die Fallout-Spiele verantwortliche Game Director zu den Sorgen der Spieler. Sie bestätigten unter anderem, dass es ein Fallout 5 geben wird und dass es sich dabei nicht um die Serie handelt. Nolan stellte klar, dass sich die Serie lediglich so zu den Spielen verhält, wie es Fallout 5 tun würde. Sie erzählt folglich eine vollkommen eigene Geschichte, die sich jedoch in das etablierte Fallout-Universum einordnen lässt.

Laut Howard versucht die Serie die Frage danach zu beantworten, was im Fallout-Universum als Nächstes ansteht. Sie versucht eine Geschichte zu erzählen, die sich nahtlos neben den Fallout-Spielen einreiht, ohne diese jedoch zu imitieren. Doch das ist noch längst nicht die brisanteste Information, die Spieler dem Interview entnehmen können. Denn scheinbar ist laut Howard schon mehr zu Fallout 5 bekannt, als Spieler angenommen hatten.

Die Veröffentlichung von Fallout 5 liegt noch Jahre in der Zukunft, so viel ist mittlerweile klar. Allerdings haben Howard und Spielefirma Bethesda Softworks scheinbar bereits erste Ideen dazu, wie das nächste Videospiel konkret aussehen könnte. Howard äußerte sich im Interview dazu, dass er den Machern der Serie einige Ideen ausschlagen musste. Als Grund dafür gab er an, dass die Ideen sich sonst mit dem überschnitten hätten, was bereits für Fallout 5 geplant ist. Wir können also davon ausgehen, dass es bereits Pläne für die Zukunft der Fallout-Reihe gibt, die so konkret sind, dass Überschneidungen erkannt werden. Howard äußerte sich allerdings nicht dazu, um welche Ideen es sich letzten Endes handelt. Fans können jedoch sicher sein, dass es ein Fallout 5 Spiel geben wird, für das Bethesda bereits Ideen ausarbeitet.

