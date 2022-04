Experte ist sich sicher: Das Fahrrad interessiert niemanden mehr - der Grund ist verblüffend

Im Jahr 2014 hat die Fahrradindustrie in Deutschland 2,16 Milliarden Euro umgesetzt. Die Fahrradverkäufe stagnierten. Vor zwei Jahren dann, also 2020, verdreifache sich der Umsatz auf fast 6,5 Milliarden Euro. Was ist passiert? Nun, ein einfacher Elektromotor mit angehängter Batterie machten aus dem Fahrrad ein E-Bike. Das Rad war neu erfunden. Denn plötzlich waren Steigungen auch für Nicht-Profis kein Problem mehr. Auf einmal konnte man zur Arbeit radeln, ohne verschwitzt anzukommen. Hinzu kamen weitere Faktoren wie der Umweltschutz und immer weiter steigende Spritpreise. Und nun zeichnet sich etwas ab, das vorhersehbar war.

Für die Fahrrad-Branche ändert sich alles

„Der Trend zum E-Bike wird sich fortsetzen“, sagt der Chef des Onlinehändlers Bike24, Andrés Martin-Birner im Interview mit der Zeit. Zudem rechne er damit, dass bald fast alle neuen Fahrräder einen Motor haben. Das Fahrrad ist also tot. Hoch lebe das Fahrrad. Nur mit Motor und Akku. Also muss es richtigerweise heißen: Hoch lebe das E-Bike. Martin-Birner ist sich sicher: „Allein die besonders Sportlichen werden weiterhin ein Rad ohne Unterstützung kaufen.“ Für die Fahrrad-Branche ändere das alles.

Denn: Wer früher etwa aufgrund seines hohen Alters eher aufs Auto zurückgegriffen hat, kommt mit einem E-Bike deutlich entspannter vorwärts als mit dem guten alten Fahrrad. Das weiß auch Bike24-Chef. „Ja, das E-Bike ändert alles. Früher hätten sich ältere Menschen eher keine Tour in den Alpen zugetraut. Jetzt machen ganze Familien Fahrradurlaub in den Bergen, die E-Bikes minimieren die Leistungsunterschiede“, erklärt Martin-Birner. So können auch schwächere Radfahrer mit sportlichen mithalten. Und umgekehrt müssen die sportlichen Radfahrer nicht ewig auf die weniger sportlichen warten.

Die Zukunft gehört dem E-Bike, selbst im Winter

Der plötzliche Anstieg der Fahrradverkäufe lässt sich also vor allem mit dem E-Bike erklären. „Alte Räder werden durch welche ersetzt, die technisch auf dem neusten Stand sind“, sagt Martin-Birner. Der Trend gehe sogar zum Zweit- und Drittrad. „Gerade in den Städten kaufen sich viele ein Rad zum Pendeln und ein Rad für sportliche Touren.“ Selbst im Winter fahren immer mehr Menschen mit dem Fahrrad. „Das sehen wir daran, dass mehr Winterbekleidung bestellt wird“, sagt der Bike24-Chef im Gespräch mit der Zeit.

Die Zukunft, so ist sich Martin-Birner sicher, gehöre dem E-Bike. Doch das sind nicht die einzigen Trends, die der Experte sieht. Elektrische Schaltungen, die sich per Funk steuern lassen und breitere Reifen seien ebenfalls im Kommen. Bei letzterem spiel ebenfalls der E-Antrieb eine große Rolle. Denn ohne Motor lässt sich ein Fahrrad mit breiten Reifen nur schwer vorwärts bewegen. Das E-Bike hingegen rollte von allein los und hält die Geschwindigkeit, sobald man nur leicht in die Pedale tritt.