Eurowings: Das Angebot wächst gewaltig

Bei Eurowings, Tochtergesellschaft von Lufthansa, laufen die Vorbereitungen auf die nahende Sommersaison auf Hochtouren. Täglich registriert die Airline nach eigenen Angaben zehntausende Buchungen. Vor allem bei Flügen in den Herbst- und Sommerferien steige die Nachfrage kontinuierlich an. Aber auch auf klassischen Business-Strecken erkennt Eurowings dem Vernehmen nach ein sich verstärkendes Buchungsverhalten. Entsprechend wächst jetzt auch das Angebot an innerdeutschen Flügen, die im Rahmen der vierten Coronawelle vorübergehend heruntergefahren wurden.

Eurowings stockt den Flugplan deutlich auf

Eurowings-Chef Jens Bischof ist überzeugt: „Millionen Menschen wollen nach zwei Jahren Pandemie endlich ihren Urlaub nachholen oder wichtige Geschäftskontakte wieder persönlich treffen.“ Deswegen reagiert die Fluggesellschaft jetzt mit einem Ausbau ihres Angebots. So geht es von Hamburg zum Beispiel wieder bis zu elfmal pro Woche nach Amsterdam und bis zu neunmal wöchentlich nach Nürnberg. Von Düsseldorf fliegt Eurowings unter anderem wieder verstärkt nach Bergamo und Bologna in Italien – jeweils bis zu sechsmal pro Woche. Auch Österreich steht ab Düsseldorf wieder öfter im Flugplan. Fünfmal wöchentlich geht es ohne Umstieg nach Linz, dreimal nach Graz.

Von Köln/Bonn sind unter anderem wieder viermal pro Woche Direktflüge nach Bologna und bis zu achtmal wöchentlich nach Dresden geplant. Ab Stuttgart geht es bis zu fünfmal pro Woche nach Bremen und bis zu sechsmal wöchentlich nach Amsterdam. Auf vielen bereits bestehenden Routen will Eurowings zudem die Frequenzen erhöhen. Dabei geht es vor allem um Verbindungen ab Deutschland in europäische Metropolen. Im Fokus stehen dabei unter anderem Flüge zu Tagesrandzeiten, um Geschäftskunden wieder verstärkt nachgefragte Tagestrips ermöglichen zu können.

Mehr als 140 Ziele im Flugplan

Der Fokus bei touristischen Zielen liegt unter anderem auf Spanien, Portugal, Italien, der Türkei und Skandinavien. Ausgebaut wird mitunter auch das Angebot auf die Kanaren oder die griechischen Inseln. Top-Destination im Sommer ist weiterhin Palma de Mallorca mit 380 Verbindungen pro Woche von 20 Flughäfen. In Summe steuert Eurowings nach eigenen Angaben im Sommer 2022 mehr als 140 Destinationen an.

Aufstocken will Eurowings neben dem internationalen auch den innerdeutschen Verkehr. Insbesondere Flüge in die deutsche Hauptstadt stehen dabei im Fokus. Bis zu sechsmal täglich sind Verbindungen nach Berlin ab Köln/Bonn und Stuttgart vorgesehen, bis zu fünfmal am Tag ab Düsseldorf. Nach Hamburg fliegt die Lufthansa-Tochter bis zu sechsmal täglich ab Stuttgart, von Düsseldorf und Köln/Bonn sind drei respektive zwei Flüge am Tag in die Hansestadt an der Elbe im Flugplan zu finden.

Aktion: Freier Mittelsitz geschenkt

Für einen gelungenen Wiedereinstieg in die Geschäftsreise schenkt Eurowings ihren Passagieren auf innerdeutschen Direktflügen sowie für Direktflüge zwischen Deutschland und Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Polen, Dänemark, Tschechien und Irland sowie zwischen Tschechien und Großbritannien den freien Mittelsitz. Die Aktion ist gültig für Flüge im Buchungs- und Reisezeitraum vom 17. Februar bis 7. April 2022.