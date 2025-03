Es geht los: Neues Licht am Auto ist da Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Blinker, Brems- und Abblendlicht: Jahrzehntelang war die Beleuchtung am Auto gleich. Und auch die Farben fürs Licht sind vorgeschrieben. Doch nun verändert sich etwas. Ein neues, andersfarbiges Licht am Auto ist jetzt im Straßenverkehr zu beobachten. Doch warum und was zeigt es an?