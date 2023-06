Es geht los: Fast eine Million Deutsche bekommen jetzt 200 Euro geschenkt

In vielen Haushalten fehlt Geld. Dafür sind vor allem die steigenden Preise für Lebensmittel und Energie verantwortlich. Und so drehen viele Deutsche in Zeiten der hohen Inflation jeden Cent zweimal um. Doch der Staat greift immer wieder unter die Arme, reduziert die Spritpreise, macht Bahnfahren für jedermann erschwinglich oder zahlt eine Energiepauschale in Höhe von 300 Euro aus. Jetzt gibt es wieder einen Zuschuss: 200 Euro. Doch diesen erhalten nur 750.000 Deutsche.

200 Euro von Staat geschenkt

Rund 100 Millionen Euro hat der Deutsche Bundestag für das Pilotprojekt zur Verfügung gestellt. Und ab sofort erfolgt die Auszahlung. Das Geld erhalten alle jungen Menschen, die diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamt sind das etwa 750.000 Personen. Allerdings erlaubt der Staat nicht, die 200 Euro sinnlos zu verprassen, sondern hat festgelegt, wofür man es ausgeben darf.

→ Geld sparen im Supermarkt: Stiftung Warentest zeigt 10 Profi-Tricks

So heißt es seitens der Bundesregierung: „Zwei Jahre lang konnten junge Menschen durch Corona keine Live-Kultur erleben. Auch die Kulturbranche hat die Pandemie besonders hart getroffen. Noch immer kämpft sie mit einem dramatischen Publikumsschwund.“ Demzufolge soll das Budget von 200 Euro als sogenannter Kulturpass „nur“ für Konzerte, Kinokarten oder Theatervorstellungen gelten. Doch das ist noch nicht alles.

So kommst du an das Geld

Auch Eintrittskarten für Museen oder Ausstellungen sowie Bücher, CDs oder Vinylplatten sollen zum Angebot gehören. Selbst Musikinstrumente können 18-Jährige mit der Förderung kaufen. Das Budget in Höhe von 200 Euro können die Jugendlichen dann zwei Jahre lang auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Website verfügbar sind. Hier gibt es die App fürs iPhone und hier im Play Store für Android-Handys. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind jedoch ausgeschlossen. Nur lokale Kulturanbieter sind beim Kulturpass zugelassen.

Sollte das Pilotprojekt erfolgreich verlaufen und viele Kulturanbieter anziehen, will die Regierung im zweiten Schritt auch alle 16- bis 17-Jährigen mit dem 200 Euro Bonus für Kulturgüter versorgen. Auf der Internetseite Kulturpass.de informiert die Regierung darüber, wie Kulturanbieter mitmachen können und wie alle 18-Jährigen an das Geld kommen.