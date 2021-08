Erstaunlich: Das beliebteste Tablet Deutschlands kostet gerade einmal 170 Euro

Wer ein Tablet kaufen will, hat die Qual der Wahl. Ob Samsung, Apple oder Lenovo: Allein die drei beliebtesten Hersteller haben unzählige Modelle im Handel. Ein Indikator für das beste fürs Geld: die Bestenliste von Amazon. Schließlich kaufen hier Millionen Menschen ein und die sollten sich nicht irren. Ein Blick auf die Charts sorgt bereits für Erstaunen. Das Apple iPad, das vermeintlich beste und bleib teste Tablet der Welt, findet sich erst auf Platz vier wieder – in Form des iPad Air der 4. Generation. Der Preis: 570 Euro. Den ersten Rang hingegen belegt ein gerade mal 170 Euro günstiges Tablet.

Tablet für 170 Euro: eine klare Kaufempfehlung?

Der aktuelle Bestseller bei Amazon ist das Samsung Galaxy Tab A7. Es kostet gerade einmal 170 Euro und hat über 12.000 Bewertungen mit einem Schnitt von 4,5 Sternen. Ein Blick auf die Eckdaten verrät, wie gut der Preis für die Ausstattung wirklich ist. Fangen wir beim Display an. Es misst 10,4 Zoll, ist aber nur ein TFT-Modell. In dieser Preisklasse sucht man vergeblich nach Tablets mit OLED-Display. Hinzu kommt, dass der Bildschirm des Samsung Galaxy Tab A7 eine Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixel bietet. Das ist genug um sich einen Film in Full-HD ansehen zu können. Der Akku ist mit 7.040 mAh groß bemessen und sorgt für eine lange Laufzeit. Anders ist das beim Speicher.

→ Tablet kaufen: Mit diesen Tipps findest du das perfekte Modell

Mit 32 GB internem Speicher und nur 3 GB RAM ist klar, dass es sich hier um ein Tablet der Einsteiger-Klasse handelt. Im Vergleich dazu hat Samsungs über 800 Euro teures Spitzenmodell 8 GB Arbeitsspeicher. Doch es ist nicht allein der Speicher. In Verbindung mit dem nicht besonders leistungsfähigem Prozessor muss man hier und da etwas Geduld mitbringen. Für alltägliche Situationen, wie ein Video bei YouTube ansehen, Nachrichten lesen, ein Videotelefonat führen oder eine E-Mail beantworten, reicht das 170-Euro-Tablet zwar allemal aus. Wer aber eine solide Arbeitsmaschine will, muss preislich ein paar Etagen höher greifen. So sieht es auch die Stiftung Warentest, die dem Samsung-Tablet die Note 2,5 gibt. Somit ist es zwar gut. Der Top-Model der Koreaner, das Galaxy Tab S7, räumt im gleichen Test aber eine 1,8 ab.

Eine bessere aber etwas teurere Alternative

Die Top 20 der Amazon-Besteller hat noch viele weitere Tablets im Bereich von 170 bis 250 Euro zu bieten. Allen voran Samsung, Lenovo und Huawei dominieren hier die Charts. Das Huawei MediaPad T5 gehört mit knapp 14.000 Bewertungen und einem Preis von rund 136 Euro zu den beliebtesten. Jedoch ist es – wie auch das Samsung Galaxy Tab A7 – im Einsteigersegment verortet.

→ Nachtmodus und Blaulichtfilter: Was er macht und wann du ihn brauchst

Eine bessere, gleichzeitig aber auch etwas teurere Alternative ist das Lenovo Tab P11. Es bietet neben einem schnellen Snapdragon-Prozessor auch 4 GB RAM und 128 GB Speicher. Zudem ist der Akku mit 7.700 mAh ziemlich üppig bemessen und verspricht eine lange Laufzeit. Zwar kostet das Lenovo-Tablet knapp 240 Euro und ist damit etwas teurer als die Alternative von Samsung. Langfristig dürfte das Gerät von Lenovo aber mehr Spaß bereiten.

Jetzt weiterlesen Wahnsinn: Dieses 200-Euro-Handy schießt an die Spitze der Verkaufscharts