Epic Games Store: Dieses mythische Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 22. September um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Spirit of the North” und “The Captain” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von zwei neuen Spielen abgelöst, die dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Spirit of the North”

“Spirit of the North” ermöglicht es dir, in einen isländischen Mythos einzutauchen. Du spielst auf der wunderschönen Insel als roter Fuchs, der sich plötzlich in eine große Aufgabe verwickelt sieht. Dir begegnet nämlich der Wächter der Nordlichter, ein magischer Fuchs mit besonderen Fähigkeiten. Gemeinsam erkundet ihr die wunderschöne Landschaft Islands und auf deiner Reise erfährst du mehr und mehr über ihre Geheimnisse. Was hat es mit der mysteriösen, verlorenen Zivilisation auf sich? Schaffst du es, das Geheimnis der Insel zu lüften?

Schaffst du es, die Geheimnisse Islands zu lüften?

Jetzt gratis: “The Captain”

In “The Captain” reist du durch die unendlichen Weiten des Weltraums. Die Erde befindet sich plötzlich in großer Gefahr und nur du kannst sie retten. Es ist deine Aufgabe, so schnell wie nur möglich quer durch die Galaxie zur Erde zu finden. Auf deinem Weg begegnest du vielen Lebensformen, einige werden zu Freunden, andere zu Feinden. Schaffst du es, auf deiner Reise Zivilisationen zu retten, oder wirst du einen intergalaktischen Krieg anfangen? Die Entscheidung ist ganz dir überlassen. Ob dein Raumschiff ein Symbol des Friedens oder der Zerstörung wird, hängt von deinen Entscheidungen ab.

Leider verpasst: “Hundred Days – Weinbausimulator”

In “Hundred Days – Weinbausimulator” tauchst du, ganz wie der Name es vermuten lässt, in die Welt des Weinanbaus ein. Du schaffst dein eigenes Weingut, auf dem du die Möglichkeit hast, den besten Wein anzubauen. Arbeite gemeinsam mit der Natur, um deinen Wein zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen. Könnte der Weinanbau zu deinem größten Abenteuer werden? Finde es noch bis zum 15. September heraus und lade dir das Spiel kostenlos herunter.

Schaffst du es, den perfekten Wein zu erschaffen?

Leider verpasst: “Realm Royale Paket”

“Realm Royale” kehrt als “Realm Royale Reforged” zurück. Mit diesem Epic Games Store Paket bekommst du einige coole Boni für das Spiel. Enthalten sind zwei neue Skins und ein neues Reittier. Der erste Skin ist ein Assassinen Skin namens “Todesklinge” und der zweite ein Hühnchen Skin, der den Namen “Bokserker” trägt. Beim Reittier handelt es sich um “Nogard der Drache”. Starte mit diesen epischen Boni ins Spiel durch und sicher dir deinen Platz an der Spitze.