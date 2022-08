Epic Games Store: Dieses kreative Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 11. August um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Unrailed!” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, das dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Unrailed!”

Aktuell dreht sich im Epic Games Store alles um deine Kreativität. Vom Rasenmäher kannst du nämlich in “Unrailed!” auf den Zug umsteigen. Es handelt sich hierbei um ein Koop-Spiel, das du am besten mit deinen Freunden spielen kannst. Gemeinsam ist es eure Aufgabe, die längste Zugstrecke der Welt zu bauen. Dabei müsst ihr Schienen durch die verschiedensten Terrains verlegen und kein Streckenabschnitt gleicht dem nächsten. Die Welt des Spiels wird nämlich vor euren Augen nach und nach zufällig generiert, was jede Herausforderung zu etwas ganz Besonderem macht.

In „Unrailed!“ ist kein Streckenabschnitt wie der andere.

Auf deiner Reise musst du ebenfalls Begegnungen mit den Bewohnern der Welt meistern und deinen Zug immer wieder verbessern und anpassen. Nur so kannst du dein Ziel, wo auch immer es sein mag, erfolgreich erreichen. Überlasst euren Zug nicht dem Chaos indem ihr strategisch vorgeht und zusammen arbeitet. Fangt ihr an, gegeneinander zu arbeiten, ist eure Zugstrecke schnell dem Untergang geweiht. “Unrailed!” ist seit dem 4. August kostenlos verfügbar. Es bleibt eine Woche lang im Angebot, bevor es wieder 20 Euro kostet.

Leider verpasst: “Lawn Mowing Simulator”

Wer wollte nicht schon immer mal einen virtuellen Rasen mähen? Dank “Lawn Mowing Simulator” ist dieser Traum schon bald Realität. Das Spiel erlaubt es dir, so viel virtuellen Rasen zu mähen, wie dein Herz begehrt. Im Spiel hast du die Auswahl aus vielen verschiedenen Rasenmähern deinen Favoriten zu wählen. Gemeinsam mit deinem Gefährt kannst du dein Können dann in verschiedenen Leveln unter Beweis stellen. Von kleinen Vorgärten bis hin zu den riesigen Grünanlagen von Villen, dein Können als professioneller Rasenmäher ist überall gefragt.

Dieser coole Simulator ist bald kostenlos.

“Lawn Mowing Simulator” verfügt nicht nur über realistische Spielmechaniken. Die Rasenmäher basieren außerdem auf realen Modellen, was die Erfahrung umso authentischer macht. In diesem Spiel erkundest du eine britische Dörfer-Landschaft und entdeckst idyllische Landhäuser und edle Schlösser, die einen frisch gemähten Rasen benötigen. Leider ist das Spiel nicht mehr kostenlos im Epic Games Store verfügbar.