Epic Games Store: Diese Spiele gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 30. Juni um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Car Mechanic Simulator 2018” und „A Game of Thrones: Board Game Digital Edition“ im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von zwei neuen Spielen abgelöst, die dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Car Mechanic Simulator 2018”

Falls du je mal an einem Auto tüfteln wolltest, dann ist deine Chance jetzt gekommen. “Car Mechanic Simulator 2018” erlaubt es dir, im virtuellen Raum an verschiedensten Autos zu arbeiten. Von der grundlegenden Reparatur bis hin zum Lackieren, Tunen und Fahren, in diesem Simulator bleibt dir nichts verwehrt. Verwandle dein Traumauto von einem rostigen Haufen in einen Wagen, der die Straßen der Welt virtuell erobert.

Das Spiel bietet von sich aus mehr als 40 Autos zur Auswahl, doch du kannst auch dein eigenes Traumauto erstellen. Mit mehr als 10 Werkzeugen und über 1000 Ersatzteilen geht dir die Puste nicht so schnell aus. Ebenso kommen zufällig generierte Aufträge auf dich zu, die dein Können nochmals unter Beweis stellen. Diese Version des Spiels bietet außerdem zwei neue Features, “Barn Find” und “Junkyard”, die den Spielspaß nochmals erhöhen. Mit “Barn Find” kannst du in alten Scheunen Autos finden, an denen du dir die Hände schmutzig machen kannst. Am “Junkyard” kannst du, wie der Name bereits suggeriert, neben alten, rostigen Autos nach Ersatzteilen suchen, die du dann in deinen eigenen Wagen verbauen kannst.

In diesem Spiel dreht sich alles um Autos.

Interessierst du dich also für Autos und die dahinter steckende Mechanik, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Es ist seit dem 23. Juni kostenlos im Epic Games Store und bleibt bis zum 30. Juni für dich verfügbar. Zöger also nicht und sicher dir dieses Spiel direkt kostenlos.

Jetzt gratis: “A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition”

Fans der Serie aufgepasst: In “A Game of Thrones: The Board Game” tauchst du selbst in die Welt von Westeros ein und kannst diese alleine oder mit Freunden erkunden und erobern. In diesem Spiel wählst du eines der sechs Königshäuser aus und machst es dir zum Ziel, den eisernen Thron zu besteigen. Das Spiel startet nach dem Tod des Königs Robert Baratheon, der eiserne Thron ist offen.

Bereite deine Truppen auf einen Angriff vor und triff wichtige, strategische Entscheidungen, um erfolgreich aus dem Konflikt hervorzugehen. Achte dabei auf Ressourcen, die knapp sind und auf deine Truppen, die unentbehrlich sind. Spiele gemeinsam mit deinen Freunden und spielt euch gegenseitig aus. Unterstütze strategisch deine Feinde und verrate gleichzeitig deine Verbündeten, um siegreich aus dem Konflikt hervorzugehen. Ein Haus, das sein Auge auf den eisernen Thron geworfen hat, muss viele Räder in Bewegung setzen. Doch sei gewarnt, denn hinter der Mauer sammelt sich eine Armee barbarischer Wildlinge, die deinen Kontinent erobern will. Arbeite also trotz eurer Rivalität mit deinen Mitspielern zusammen, um diese Bedrohung zurückzuhalten.

Leider verpasst: “Supraland”

Seit dem 16. Juni kannst du dir im Epic Games Store das Indie-Spiel “Supraland” gratis sichern. Das Game fordert dich vor allem in einem heraus: Rätsel lösen. Denn in “Supraland” geht es letztlich hauptsächlich darum, die Welt eines – ja – Sandkastens zu erkunden und die dort auf dich wartenden Geheimnisse zu lösen. Das Game der Entwickler Supra Games gibt an, von Spielen wie “Zelda”, “Metroid” und “Portal” inspiriert zu sein.

So spielst du auch “Supraland” in der Ego-Perspektive, selbstständig und mit freiem Lauf. Das Ziel ist dir nur übergeordnet vorgegeben, wobei die Handlung an sich während des Spiels minimal gehalten wird. Die Welt des Sandkastens, die dich erwartet, ist riesiger und vernetzter, als du dir zunächst vielleicht vorstellen kannst. Auf dich warten etliche Abkürzungen, Geheimnisse und versteckte Passagen. Je tiefer du eindringst, desto mehr Hindernisse erwarten dich, die du erst einmal überwinden musst. Dabei hilft es dir, deine eigenen Fähigkeiten herauszufinden und sich selbst herauszufordern. Die Kampfmechaniken von “Supraland” erinnern derweil an klassische rasante Shooter wie “Unreal” oder “Doom”. Das heißt, du gelangst mit schnellen Seitwärtsbewegungen und Sprüngen in neue Gegenden. Und das, während du unentwegt auf einfallende Gegnerhorden schießt, ohne nachladen zu müssen.