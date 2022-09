Epic Games Store: Dieses alkoholische Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 15. September um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Hundred Days – Weinbausimulator” und “Realm Royale” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von zwei neuen Spielen abgelöst, die dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Jetzt gratis: “Hundred Days – Weinbausimulator”

In “Hundred Days – Weinbausimulator” tauchst du, ganz wie der Name es vermuten lässt, in die Welt des Weinanbaus ein. Du schaffst dein eigenes Weingut, auf dem du die Möglichkeit hast, den besten Wein anzubauen. Arbeite gemeinsam mit der Natur, um deinen Wein zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen. Könnte der Weinanbau zu deinem größten Abenteuer werden? Finde es bis zum 15. September heraus und lade dir das Spiel jetzt kostenlos herunter.

Schaffst du es, den perfekten Wein zu erschaffen?

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Realm Royale Paket”

“Realm Royale” kehrt als “Realm Royale Reforged” zurück. Mit diesem Epic Games Store Paket bekommst du einige coole Boni für das Spiel. Enthalten sind zwei neue Skins und ein neues Reittier. Der erste Skin ist ein Assassinen Skin namens “Todesklinge” und der zweite ein Hühnchen Skin, der den Namen “Bokserker” trägt. Beim Reittier handelt es sich um “Nogard der Drache”. Starte mit diesen epischen Boni ins Spiel durch und sicher dir deinen Platz an der Spitze.

Leider verpasst: “Shadow of the Tomb Raider”

Bei diesem Spiel handelt es sich um einen wahren Klassiker. “Shadow of the Tomb Raider” ist ein absolutes Muss für jeden Gamer. Nun kannst du dir das Spiel im Epic Games Store kostenlos sichern und in die spannende Welt von Lara Croft einsteigen. Bei “Shadow of the Tomb Raider” handelt es sich um den letzten Teil der Origin-Story von Lara Croft, die erzählt, wie Lara zum Tomb Raider wurde. Im Epic Games Store bekommst du auch nicht nur die Basisversion des Spiels geschenkt. Stattdessen handelt es sich hierbei um die Definitive Edition, die neben dem Grundspiel auch alle sieben DLCs für das Spiel enthält.

„Shadow of the Tomb Raider“ ist ein echter Klassiker.

Angebot vorbei: “Submerged: Hidden Depths”

Bei “Submerged: Hidden Depths” handelt es sich um ein sogenanntes Relaxploration Game. Das bedeutet, dass du in diesem Spiel ohne Kämpfe eine wunderschöne Welt in Ruhe erkundest. Du entdeckst eine untergegangene Stadt, von der nur noch hohe Wolkenkratzer über der Meeresoberfläche verweilen. Auch verlassene Dörfer, die nun von mysteriösen Kreaturen bewohnt werden, gilt es zu entdecken. Du nimmst die Rolle von Miku und Taku ein, doch eine unbekannte Macht droht, die beiden auseinanderzureißen. Kannst du dies verhindern und gleichzeitig die wunderschöne Welt des Spiels vollständig erkunden?

Wenn du auf der Suche nach Entspannung bist, dann ist dieses Spiel perfekt.

Leider verpasst: “Knockout City”

“Knockout City” ist ein Free-to-play-Game, in dem du eine Runde Dodgeball der ganz besonderen Art spielst. Durch cleveres Ausweichen, Passen und Werfen kannst du das Spielfeld für dich erobern. Umgehe deine Gegner mit schnellen Manövern und gewinne so dein ultimatives Dodgeball-Spiel. Wer sich in der Woche vom 1. September bis 8. September im Spiel anmeldet, der erhält ein kostenloses Armazillo Bundle.