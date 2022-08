Epic Games Store: Dieses gruselige Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 1. September um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Ring of Pain” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, das dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Ring of Pain”

Bei “Ring of Pain” handelt es sich um einen Roguelike-Karten-Crawler, in dem du den Ring of Pain betrittst. Hier kommen Begegnungen mit Gegnern und Beute auf dich zu. Es liegt an dir zu entscheiden, ob du dich auf die Suche nach Beute machst, oder lieber einem Feind auflauerst. Du musst deine Ausrüstung deswegen mit Bedacht wählen, damit du auch wirklich auf jede Situation bestens vorbereitet bist. Nur mit guter Planung gelingt es dir, den Ring of Pain zu überwinden und seine Geheimnisse zu lüften. Schaffst du es, sein Geheimnis zu offenbaren, ohne von Feinden überwältigt zu werden?

“Ring of Pain” ist seit dem 25. August kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Das Spiel bleibt von jetzt an bis zum 1. September kostenlos und kehrt danach zum normalen Preis zurück. Du hast also nur noch eine Woche lang Zeit, dir dieses Spiel kostenlos zu sichern. Zöger also nicht zu lange, falls das Spiel dich anspricht.

Leider verpasst: “Doom 64”

“Doom” ist ein wahrer Klassiker, den es jetzt kostenlos im Epic Games Store gibt. Genauer gesagt handelt es sich hier um “Doom 64”, die Version des Spiels, die erstmals 1997 auf der Nintendo 64 erschien. In diesem Teil des Spiels geht es darum, eine erneute Invasion der Erde zu verhindern. Zwar hast du die Erde in den vorherigen Teilen des Spiels erfolgreich verteidigt, doch eine neue Invasion kann nicht ausgeschlossen werden. Es liegt nun an dir, jegliche Chance einer weiteren Invasion zu verhindern. Nur so kannst du die Erde vor einem höllischen Untergang schützen.

„Doom 64“ ist ein wahrer Klassiker und jetzt kostenlos im Epic Games Store.

“Doom” hat mittlerweile einen wahren Kultstatus erreicht. Das Spiel stand oft in der Kritik und wurde zu unrecht beschuldigt, Jugendliche gewaltbereiter zu machen. Diese Anschuldigungen konnten jedoch mittlerweile widerlegt werden. Möchtest du diesen Klassiker auch mal selbst ausprobieren, dann bietet sich dir jetzt die perfekte Möglichkeit. Das Spiel gab es nur bis zum 25. August gratis.

Angebot verpasst: “Rumbleverse – Boom Boxer Pack”

Kürzlich ging das neue “Rumbleverse” im Epic Games Store an den Start. Mit diesem exklusiven Inhaltspaket kannst du dir direkt einen Vorteil verschaffen. Das Pack ist zum Start des Spiels eine Woche lang kostenlos erhältlich. Es enthält das exklusive Boom Boxer Set, das aus einem Headset, Handschuhen, Shirt, Hose und Stiefeln besteht. Außerdem erhältst du einen coolen Hintergrund und einen Rahmen für die Titelkarte. Oben drauf gibt es dann nochmal einen 120-minütigen Gameplay-Ruhm-Booster, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

„Rumbleverse“ ist ein neues Kampfspiel im Epic Games Store.

Bei “Rumbleverse” handelt es sich um einen sogenannten Brawler Royale, in dem 40 Personen gegeneinander antreten. Das Spiel kann kostenlos gespielt werden und der Gewinner ist, wer am Ende der Runde als einziger noch steht. Natürlich kannst du deinen Kämpfer dabei vollkommen an deine Wünsche anpassen und dich so von der Masse abheben. Wer Spiele wie “Fortnite” und “PUBG” liebt, der sollte auch diesem neuen Game eine Chance geben.