Epic Games Store: Dieses legendäre Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 2. Juni um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Bioshock: The Collection” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen, mysteriösen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Bioshock – The Collection

Diese Woche versteckten sich hinter dem mysteriösen Spiel im Epic Games Store ganze drei Spiele. Dabei handelt es sich um „Bioshock: The Collection„, die aus BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite: The Complete Edition besteht. In diesen Spielen kannst du die atemberaubenden Städte Rapture und Columbia erkunden. Rapture war einst ein Zufluchtsort für die klügsten Menschen überhaupt, doch verwandelten sich schnell in einen dystopischen Albtraum. Schuld daran war die Selbstüberschätzung eines einzelnen Mannes. Mittlerweile befindet sich Rapture am Grund des Meeres und in den ersten beiden Teilen kannst du dort spannende Abenteuer erleben.

Columbia hingegen befindet sich hoch über den Wolken. Sie ist eine schwebende Stadt, die ebenso düstere Geheimnisse birgt. Schlüpfe in BioShock Infinite in die Rolle eines verschuldeten Detektivs und rette eine mysteriöse Frau namens Elizabeth. Alle drei Games gibt es noch bis kommende Woche kostenlos im Epic Games Store. Sie haben zusammen einen Wert von 60 Euro, also verpass auf keinen Fall dieses geniale Angebot.

Erkunde spannende Welten tief unter Wasser und hoch über den Wolken.

Leider verpasst: Borderlands 3

Dieses ehemalige Mystery-Spiel war das Warten auf jeden Fall wert. Beim kostenlosen Spiel dieser Woche handelt es sich nämlich um “Borderlands 3”. Das Spiel ist der dritte Teil des Shooter-Looter-Klassikers, der dich mit unzähligen neuen Waffen und einem total verrückten Abenteuer versorgt. Dazu kommt noch, das Sektenführer aus dem Weltraum deine Heimat erobern wollen. Das kannst du natürlich nicht zulassen, also geht es darum, dich und deine Heimat so gut wie nur möglich zu verteidigen.

In Borderlands 3 erkundest du völlig neue Welten, die selbst Spieler der ersten beiden Teile noch nicht kennen. Dazu gehören Wüsten, zerstörte Städte, aber auch Sumpf und Flusslandschaften, die du vor den Sektenführern verteidigen musst. Außerdem kannst du das Spiel nicht nur alleine, sondern auch mit Freunden spielen. Sichert euch also beide eine Kopie und lasst den verrückten Koop-Spaß beginnen.