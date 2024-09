Ellen DeGeneres: Die letzte, große Show der beliebten US-Komikerin

In der US-amerikanischen Unterhaltungswelt ist sie eine Persönlichkeit, die nicht wegzudenken ist. Die Rede ist von Moderatorin und Komikerin Ellen DeGeneres. 2022 hing sie ihre Karriere an den Nagel, nur um mit einigen wenigen Shows zurückzukommen. Die scheinbar letzte Show erscheint jetzt exklusiv im Netz und gibt tiefe Einblicke in die Welt DeGeneres’ nach ihrer Showbusiness-Karriere.

Der Vorhang öffnet sich ein letztes Mal: Ellen DeGeneres

Nicht nur in den USA gilt Ellen DeGeneres als Talkshow-Größe; auch außerhalb ist sie bekannt. Schon allein deswegen, weil sie vor zehn Jahren das legendäre „Oscar-Selfie“ mit zahlreichen Stars während der Oscarverleihungen 2014 zustande brachte. Neben DeGeneres unter anderem zu sehen sind Bradley Cooper, Meryl Streep, Brad Pitt, Julia Roberts und Jennifer Lawrence. 2022 beendete sie schließlich ihre Karriere – oder?

„Oh ja, ich wurde aus dem Showbusiness rausgeworfen“, lässt die Moderation in ihrer neuen, laut dem Time Magazine letzten Show „For Your Approval“ fallen. Es folgt ein Blick hinter die Kulissen: Wie sieht das Leben nach der großen Show aus? Die Moderatorin der Show „The Ellen DeGeneres Show“ lässt tief blicken und bringt ihr Publikum ein letztes Mal zum Lachen.

„For Your Approval“ exklusiv im Stream

Die Strategie, dass abgetretene Stars und Sternchen noch einmal mit einem Special zurückkommen, ist mittlerweile nicht mehr neu. Doch zurückkommen ist in diesem Fall nicht ganz richtig. Vielmehr betont Ellen DeGeneres, dass „For Your Approval“ vielmehr ein letztes „Lebewohl“ sei, wie sie auf Facebook schreibt.

Dieses Lebewohl gibt es exklusiv bei Netflix seit dieser Woche im Stream. „For Your Approval“ ging bereits ein Special voraus: 2018 erschien „Relatable“, wo die Ellen DeGenres über ihren Weg zum Ruhm sprach.