Ein Jahr Disney+ kostenlos – so kommst du dran

Disney wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Die Deutsche Telekom, die seit dem Start von Disney+ in Deutschland im Jahr 2020 eng mit Disney zusammenarbeitet, nutzt das als Anlass für eine Promotion-Aktion. Zum Jubiläum verschenkt die Telekom das neue „Disney+ Standard mit Werbung Abos“ an alle Telekom-Kunden. Einzige Voraussetzung: Du musst als Telekom-Kunde die MeinMagenta App nutzen. Dort gibt es das Treueprogramm Magenta Moments.

Disney+: Werbe-Abo gratis für Telekom-Kunden

Mit dem Kostenlos-Abo kannst du Disney+ auf bis zu zwei Geräte gleichzeitig in einem Haushalt nutzen. Das Besondere: Du gehst mit dem Kostenlos-Abo kein Risiko ein. Egal, wann du das Abo buchst: Es wird so oder so am 16. Oktober 2024 enden, ohne dass du es kündigen musst. Du bekommst also fast ein Jahr lang Zugriff auf die Inhalte von Disney+, ohne zusätzlich etwas zahlen zu müssen. Je früher du buchst, desto länger kannst du kostenlos schauen. Das Angebot ist nach Angaben der Telekom verfügbar, solange der Vorrat reicht und wird in Magenta Moments nur buchungsberechtigten Kunden angezeigt. Nicht berechtigt sind Prepaid- und Geschäftskunden, teilte die Telekom mit.

„Disney+ Standard mit Werbung“ hat der Streaming-Dienst gerade erst als neues Abo eingeführt. Es ist seit diesem Monat buchbar und kostet regulär 5,99 Euro. Die beiden Parallel-Streams können in Full-HD geschaut werden. Möchtest du Downloads nutzen oder keine Werbung sehen, kostet das Abo bei Disney+ jetzt 8,99 Euro und mit bis zu vier Streams in 4K UHD und mit Dolby Atmos-Ton sind es 11,99 Euro. Mit dem Kostenlos-Angebot schafft Disney es zumindest, Abonnenten in seine Statistik zu bekommen. Für den Umsatz steuern die Kunden hingegen nichts bei. Für Streaming-Anbieter dürfte es künftig immer schwerer werden, zahlende Kunden langfristig an sich zu binden. Der Grund: Alle Abos werden immer teurer. Die Kunden dürften so in der Regel genau so schnell wieder weg sein, wie sie den Dienst abonniert haben.