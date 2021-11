Ebay reagiert mit akuter Maßnahme auf neue Betrugsmasche

In den vergangenen Jahren hat sich das Onlineportal Ebay von einem reinen Internet-Auktionshaus zu einer riesigen Shopping-Plattform entwickelt. Inzwischen bieten dort unzählige Händler ihre Waren hauptsächlich zu oft vergleichsweise günstigen Festpreisen an. Und damit ist Ebay zu einem großen Wettbewerber des Amazon Marketplace geworden. Doch jetzt gibt es einen unerfreulichen Verdacht. Listige Gauner könnten Zahlungen per Lastschrift im Namen unbeteiligter Dritter für betrügerische Zwecke eingesetzt haben. Das berichtet das „Handelsblatt“.

Betrugsverdacht bei Ebay in Prüfung

Sowohl Ebay selbst als auch der bei Ebay für das Lastschriftverfahren zuständige Berliner Zahlungsdienstleister Ratepay haben der Wirtschaftszeitung bestätigt, dass es derzeit nicht möglich sei, per Lastschrift bei Ebay zu bezahlen. Derzeit werde geprüft, ob Betrüger durch Identitätsdiebstahl Zahlungen von Konten betroffener Kunden auslösten oder genau das versuchten. Schon seit Ende Oktober sei das Lastschriftverfahren über Ratepay deswegen nicht mehr als Zahlungsoption bei Ebay verfügbar. Eine Reihe von Kunden habe in den vergangenen Wochen einen entsprechenden Betrugsverdacht an die Plattformbetreiber gemeldet. „Zusammen mit Ratepay arbeiten wir daran, diese Probleme zu lösen“, teilte Ebay dem „Handelsblatt“ mit.

Ratepay wiederum möchte die Möglichkeit, bei Ebay per Lastschrift bezahlen zu können, möglichst rasch wieder anbieten. Noch kann aber niemand sagen, wann genau das wieder realisierbar sein könnte. Denn aktuell laufen dem Vernehmen nach umfangreiche Prüfungen, ob das eigene System ausreichend gegen Identitätsdiebstahl abgesichert ist. Denn nur so seien Stand jetzt die nicht autorisierten Zahlungsaufforderungen zu erklären. Unbekannte Dritte nutzen vermutlich die persönlichen Daten betroffener Kunden, um missbräuchlich Bestellungen bei Ebay aufzugeben.

Sie könnten dabei eine Art Schwachstelle nutzen, die zum Beispiel bei Bezahlungen per Kreditkarte oder über PayPal nicht auftreten kann. Denn wer sich für die Bezahlung per Lastschrift entscheidet, muss sie in der Regel nicht noch einmal per 2-Faktor-Authentifizierung bestätigen. Das könnte listigen Betrügern mit entsprechend krimineller Energie die Möglichkeit gegeben haben, Ebay, Ratpay und betroffene Kunden entsprechend auszutricksen.

Kunden sollten Kontoauszüge im Blick behalten

Wie genau es zu nicht autorisierten Abbuchungen von Girokonten mehrerer Ebay-Kunden kommen konnte, ist aber noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist aber, dass Kunden nicht wie ein begossener Pudel im Regen stehen müssen. Denn sie haben bei Abbuchungen von ihrem Konto die Möglichkeit, die Lastschrift rückabwickeln zu lassen. Dazu müssen sie nur mit ihrer Bank in Kontakt treten, die Sachlage erklären und anschließend hat das Finanzinstitut die Möglichkeit, den zu Unrecht abgebuchten Betrag zurückzubuchen. In Betrugsfällen ist das sogar bis zu 13 Monate lang möglich.

