EA Sports FC 25: Dummer Fehler macht das Spiel unspielbar Corinna Oettinger 2 Minuten

In zwei Tagen ist es so weit: Das neue EA Sports-Topgame FC 25 kommt offiziell auf den Markt. Doch schon jetzt können Vorbesteller ins Spiel eintauchen. Aktuell scheint es, als würde das Spiel nicht bei jedem gut ankommen. Was ist das Problem?