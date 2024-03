Gazelle, niederländischer Fahrradhersteller seit über 130 Jahren, hat seine neusten Modelle vorgestellt. Das Eclipse kommt dabei in sehr verschiedenen Varianten auf den Markt. Das Fahrrad verfügt nicht nur über einen großen Akku von Bosch, sondern bietet auch eine Menge Komfort. Zudem ist es kein langsames Bike. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Versionen: zwei E-Bikes und eine S-Pedelec-Variante.

E-Bike und S-Pedelec: Das ist das neue Eclipse von Gazelle

Anfang März hat der niederländische Fahrradhersteller Gazelle das neue Gazelle Eclipse E-Bike vorgestellt. Insgesamt umfasst das Modell drei Ausstattungslinien. Das Eclipse T11 HMB und Eclipse C380 HMB sind beides klassisch abgeriegelte E-Bikes. Während das Eclipse Speed ein Speed-Pedelec ist. Besonders an allen drei Varianten ist, dass sie mit GPS ausgestattet sind. Zudem sind sie ein Jahr lang gegen Diebstahl und Beschädigung versichert. In einer Pressemitteilung betont Gazelle: „Im Falle eines Diebstahls wird das Eclipse ausfindig gemacht und im besten Fall zurückgebracht. Wenn die Ortung nicht möglich ist, deckt die Versicherung den Schaden und ein Gutschein für ein neues Eclipse wird ausgestellt.“

Das Eclipse von Gazelle hat einen Mittelmotor von Bosch verbaut. Der Akku des E-Bikes besitzt eine Kapazität von 750 Wh und stemmt ein maximales Drehmoment von 85 Nm. Der niederländische Hersteller schreibt: „Der Fahrradrahmen wurde speziell für lange Fahrten entworfen“. Für eine angenehme Fahrt ist unter anderem auch die Federgabel mit einem Federweg von 75 mm und die 60 mm breiten Reifen zuständig. Die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano bremsen die jeweils 27,2 kg, 28,3 kg und 28,5 kg schweren Fahrräder ab.

Kette oder Riemen

Das Eclipse T11 HMB verfügt über eine Shimano Deore XT-Kettenschaltung mit 11 Gängen. Beim Eclipse C380 HMB ist dagegen eine stufenlose Enviolo-Nabenschaltung verbaut. Dazu ist das C380 HMB leiser, denn es hat einen geräusch- und wartungsarmen Riemenantrieb. Beide Varianten sind wie vorgeschrieben auf 25 km/h maximale Unterstützungsgeschwindigkeit ausgelegt.

Das neue Gazelle Eclipse in der Farbe „Metallic Orange“.

Kommen wir nun zum S-Pedelec, dem Gazelle Eclipse Speed. In der Spitze kommt es auf maximal 45 km/h. Für diese Geschwindigkeit sorgt der E-Motor von Bosch, der Bosch Performance Line Speed. Er hat ebenfalls eine Akkukapazität von 750 Wh. Beim Antriebsstrang muss auch in eine Schublade weiter oben gegriffen werden. Gazelle hat sein S-Pedelec mit der stufenlosen „Enviolo Heavy Duty Nabe“-Schaltung ausgestattet.

So viel kostet das neue Gazelle Eclipse

Das E-Bike Eclipse T11 HMB kostet rund 5.500 Euro und wird in zwei Farben „Anthracite Grey“ und „Thyme Green“ angeboten. Hier kannst du zwischen einer Standard- und Low-Step-Version wählen. Für einene Preis von fast 6.000 Euro kannst du dir das Eclipse C380 HMB kaufen. Die High-step-Variante wird in der Farbe „Anthracite Grey“ angeboten und die Low-Step-Version in den Farben „Metallic Orange“ und in „Anthracite Grey“. Zu guter Letzt kannst die S-Pedelec-Variante 6.699 Euro. Dieses ist jedoch nur in der Farbe „Anthracite Grey“ erhältlich.