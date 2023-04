Neues E-Bike: Smartes Fahrrad startet mit fast 500 Euro Rabatt in den Markt

Urtopia hat in der Branche mit einem sehr ungewöhnlichen Rahmendesign auf sich aufmerksam gemacht. Nach dem Carbon 1 legt man nun etwas zurückhaltender nach, hat dafür kräftig an der Preisschraube gedreht. Die neuen Modelle Cord und Cord X bewegen sich nämlich zum Einstieg weit unter der 2.000er-Marke und damit noch einmal gut 1.000 Euro unter dem Carbon 1.

Urtopia Cord und Cord X

Bei den beiden Modellen Cord und Cord X handelt es sich grundsätzlich um das gleiche E-Bike. Das Cord X besitzt jedoch ein nach hinten abfallendes Oberrohr und damit eher einen Step-through-Charakter. Der Rest der beiden Modelle inklusive der technischen Daten ist jedoch gleich. Beiden ist also eine maximale Unterstützungsgeschwindigkeit von 25 km/h vergönnt. 250 Watt leistet der Motor in der Spitze und bietet bis zu 45 Nm Drehmoment. Insgesamt stehen dir vier Unterstützungsstufen zur Verfügung, die dich bis zu 120 km weit unterstützen. Das Ganze wird von einem Akku mit 350 Wh versorgt. Der ist sehr ungewöhnlich am Oberrohr angebracht, jedoch in das Design des Alurahmens geschickt integriert.

Der Akku versorgt aber nicht nur den Antrieb mit Energie, sondern auch die smarten Funktionen. Und davon gibt es einige im Urtopia Cord. Es besitzt hier die gleiche Ausstattung wie das Carbon 1, legt aber in einigen Punkten noch eine Schippe drauf. So ist das Hardware-Zentrum, die Box mit Licht, Rechner und Display, nicht mehr fest in den Vorbau integriert, sondern modular. Damit kannst du dein Cord auch auf Hardware-Seite mit der Zeit upgraden und neuere Module anbringen.

Urtopia Cord

Smarte Module und solide Ausstattung

Das verbaute Modul bietet aber auch schon einige technische Leckereien. So sind einige simple Sprachbefehle möglich, per GPS und eSIM wird ein Diebstahlschutz erzeugt und dieser kann per Fingerabdruck am E-Bike aufgehoben werden. Das Display stellt eine einfache Navigation, Zeit und Kalorienverbrauch sowie Blinkerrichtung dar. Die Blinker des Carbon 1 wurden beim Cord übernommen.

Was nicht übernommen wurde, ist der Riemenantrieb des Carbon 1. Er wurde beim Cord gegen einen Kettenantrieb mit Shimano-Schaltung ersetzt. Acht Gänge stehen dir zur Verfügung, um das 21 Kilogramm schwere Bike zu bewegen. Zum Stehen kommst du dabei durch zwei hydraulische Scheibenbremsen.

Urtopia Cord

Cord und Cord X mit Rabatt

Beide Cord-Modelle kannst du für 2.299 Euro bestellen. Zurzeit gibt es aber noch einen Rabattcode über 300 Euro und es ein Set mit Schutzblechen, Ständer und eSIM-Service für ein Jahr für 170 Euro ist auch inklusive. Somit kommt das E-Bike auf unter 2.000 Euro. Neu bei Urtopia und mit dem Cord eingeführt: Du kannst die E-Bikes des Herstellers jetzt auch über Jobrad und deinem Arbeitgeber leasen.