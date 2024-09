E-Auto: Wer jetzt kauft, begeht einen Fehler

Als die deutsche Bundesregierung im Dezember 2023 die finanzielle Unterstützung für den Kauf eines E-Autos eingestellt hat, hat manch einer das Interesse am reinen E-Antrieb verloren. Über einen Zeitraum von rund sieben Jahren bestand der Anspruch auf eine Umweltprämie. Für etwa 2,1 Millionen Elektroautos wurde der Umweltbonus ausgezahlt. Das geht aus einem Bericht der Bundesregierung hervor. Aber falls du jetzt darüber nachdenkst, dir ein E-Auto zu kaufen, solltest du diesen Gedanken so schnell wie möglich wieder streichen.

Neue Regel für Neufahrzeuge

2025 verschärfen sich die CO₂-Vorgaben der Europäischen Union. Für die Automobilhersteller bedeutet das, dass ab 2025 Neufahrzeuge im Schnitt nur 93,6 Gramm CO₂ pro gefahrenen Kilometer ausstoßen dürfen. Wird die neue Regelung nicht eingehalten, muss der Konzern eine Strafe zahlen. Hier sind dann 95 Euro fällig für jedes Gramm, das den neuen Wert überschreitet, multipliziert mit der Stückzahl an den betroffenen Pkw, die das Unternehmen in dem jeweiligen Jahr in der EU ausgeliefert hat.

Bei einem Modell, welches sich hunderttausendfach verkauft hat, summiert sich das schnell. Bislang beträgt der CO₂-Schwellwert 116 Gramm pro Kilometer. Und somit ist es einfacher, mehr E-Autos zu verkaufen. Werden sie nämlich mit Energie aus dem deutschen Strommix geladen, haben vollelektrische Fahrzeuge einen Ausstoß von rund 76 Gramm pro Kilometer. Doch die EU wertet den Ausstoß der Stromer mit 0 g/km, da sie keinerlei Abgase ausstoßen. Laut der Auto Motor Sport können nun die Autohersteller der EU Strafen in Milliardenhöhe zahlen oder ihre E-Autos zu einem billigeren Preis anbieten. Sollten sie ihre E-Modelle verbilligen, könnten sie das mit einer Verteuerung der Verbrenner abfedern.

E-Auto: Warum du mit dem Kauf warten solltest

All das bedeutet für dich, den Autokäufer: Spätestens ab 2025 dürften E-Autos und auch Plug-in-Hybride günstiger als herkömmliche Verbrenner werden. Auch wenn das nichts Brandneues ist, könnten die Preise aufgrund der neuen Regelung schneller sinken. Deswegen raten Experten, mit dem Kauf eines E-Autos noch ein wenig zu warten.