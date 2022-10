E-Auto? So ein Unsinn! Das ist der wahre Gewinner in der Verkehrswende

Das E-Auto ist für Politik, Autobauer und viele Autofahrer der Heilige Gral. Während die Gewinne für die Autoindustrie in den nächsten Jahren gesichert sind, pumpt die Politik mit Finanzspritzen viel Geld in das E-Auto. Man erhofft sich, auch mit dem Verbrenner-Verbot, dass viele Autofahrer umsteigen und man so die Klimaziele erreicht. Doch wie sich jetzt herausstellt, ist es nicht das E-Auto, das die Verkehrswende vorantreibt.

Zeitenwende in der Mobilität: Das E-Auto ist nur ein Puzzleteil

Lange galt für viele Autofahrer: Am eigenen Pkw führt, kein Weg vorbei. Während das Fahrrad im Keller verstaubte und die Bahn aufgrund zu vieler Verspätungen und zu hoher Ticketpreise nicht als Alternative infrage kam, haben einer aktuellen Umfrage des Bitkom 96 Prozent ihr Mobilitätsverhalten in den vergangenen Jahren verändert. Das eigene Auto hat massiv an Zuspruch verloren. Wie die Umfrage zeigt, nutzten 36 Prozent der Befragten ihr Auto seltener als zuvor. Allen voran aufgrund der gestiegenen Spritpreise. Aber auch das 9-Euro-Ticket sorgte dafür, dass viele Autofahrer vom Auto auf Bus und Bahn umgestiegen sind. Über die Hälfte der Befragten (55 Prozent) gab jedoch die Klimakrise als Grund für ihr verändertes Mobilitätsverhalten an.

Der klare Sieger in Zeiten der Mobilitätswende: das Fahrrad. Fast 40 Prozent der Befragten gaben an, den Drahtesel öfter zu nutzen als in den vergangenen Jahren. Das E-Bike wird daran nicht ganz unschuldig sein, hat es das Fahrradgeschäft enorm belebt. Doch auch das E-Bike passt hervorragend in die Zeit und jeder, der auf Verbrenner und E-Auto verzichtet und stattdessen mit dem E-Bike fährt, tut etwas gegen die Klimakrise.

Nur ein Drittel will nicht auf das eigene Auto verzichten

Das Auto als Statussymbol verschwindet langsam, aber sicher. Ob Carsharing, Fahrgemeinschaften oder Mitfahrgelegenheiten: All diese Angebote gewinnen mehr und mehr Zuspruch. Das E-Auto kann hier unterstützend wirken. Doch das ist noch längst nicht alles. Denn der Bitkom-Umfrage zufolge würden sogar noch mehr Menschen auf ihren eigenen Pkw verzichten.

Etwa, wenn die Bahn pünktlicher käme und günstiger wäre als nach dem 9-Euro-Ticket. Oder wenn es mehr Sharing-Alternativen in der Umgebung geben würde und auch man Bushaltestellen und Bahnhöfe mit dem geliehenen E-Bike, E-Auto oder E-Roller erreichen könnte. Nur 36 Prozent der Befragten gaben an, dass sie unter keinen Umständen dazu bereit sind, ihr Auto anzugeben.