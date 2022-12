Drei Haselnüsse für Aschenbrödel heute im TV: Das sind die Sendetermine für Heiligabend

Von 1974 ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel„. Der Film wurde einst als DEFA-Märchenfilm von der CSSR und der DDR produziert und löst bis heute bei weiten Teilen der Bevölkerung Verzückung aus. Hier kannst du den 80 Minuten langen Film in diesem Jahr sehen und dich in Weihnachtsstimmung bringen.

Die TV-Sendetermine für Heiligabend

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 13:40 Uhr, ARD

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 16:10 Uhr, NDR

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 18:50 Uhr, ONE

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 20:15 Uhr, WDR

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 23:10 Uhr, SWR

Wenn du heute allerdings wegen der Bescherung, dem Gang in die Kirche und der Familie keine Zeit findest, den Film zu sehen, hast du auch an den beiden folgenden Feiertagen noch die Chance, den Film zu geniesen.

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2022, 11:05 Uhr, ARD

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2022, 15:25 Uhr, RBB

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2022, 17:25 Uhr, MDR

Alle Sender gehören zum ARD-Verbund, also zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das heißt, du kannst sie durch deinen Rundfunkbeitrag kostenlos sehen. Hast du keinen Fernseher, kannst du Drei Haselnüsse für Aschenbrödel in den Mediatheken der Sender sehen. Die Sender bieten über die ARD Mediathek auch einen Livestream an. Alternativ kannst du die Sendungen auch über einen TV–Streaming-Anbieter schauen. Bei Joyn etwa gibt es die Sender kostenlos im Stream.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel per im Stream

Eine Alternative, wenn du genau jetzt Lust auf Drei Haselnüsse für Aschenbrödel hast, heißt Amazon. Fier kannst du den Film für 3,99 Euro leihen oder für 6,99 Euro kaufen. Hier gibt es dann auch einen Download des Films. In SD ist der Film jeweils ein Euro günstiger.

Neuauflage aus Norwegen kostenlos per Stream

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gibt es seit diesem Jahr auch als Neuverfilmung mit dem norwegischen Pop-Superstar Astrid Smeplass in der Hauptrolle des Aschenbrödels und Cengiz Al als Prinz. Der Amazon Original Film ist bei kostenlos bei Amazon verfügbar.

Für das Drehbuch basierend auf dem Originalfilm waren Kamilla Krogsveen (Totally True Love, Die Reise zum Weihnachtsstern), Karsten Fullu, Siv Rajendram Eliassen und Anna Bache-Wiig verantwortlich.

