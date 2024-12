Disney+: Neuerungen für alle Kunden in 2025

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im Januar 2025: Neues Jahr, neue Serien

Der Januar bringt jede Menge spannende Neustarts und exklusive Premieren mit, die den Bildschirm im Sturm erobern werden. Packende Geschichten, unerwartete Wendungen und jede Menge Entertainment bieten alles, was für einen perfekten Start in das neue Jahr nötig ist!

Einige mit Spannung erwartete Serien feiern im Januar ihre Premiere. In „Gänsehaut: Die verschwundenen Kinder“ stößt eine Gruppe Teenager auf den Zusammenhang zwischen einer Tragödie und einer uralten Bedrohung. Es ist Oktober 1981 in „Whiskey on the Rocks“, als ein sowjetisches U-Boot in Schweden auf Grund läuft und ein geopolitisches Chaos auslöst. „High Potential“ erzählt die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter mit außergewöhnlichem kriminalistischem Talent. Auch „Paradise“ sorgt für Aufsehen, als ein entsetzlicher Mord die Idylle zerstört und eine hochbrisante Ermittlung beginnt.

Nicht nur neue Serien starten, sondern auch beliebte Formate kehren zurück. So erscheinen die sechste Staffel von FXs „What we do in the Shadows“ und die zweite Staffel von National Geographic „Das echte große Krabbeln“ auf dem Streaming-Service. Außerdem dürfen sich Fans von Sheldon, Leonard, Penny, Raj, Howard, Amy und Bernadette auf alle zwölf Staffeln der Serie „The Big Bang Theory“ zum Streamen freuen.

Alle Neustarts bei Disney+ im Januar im Überblick

1. Januar

Hooten & the Lady – Staffel 1 (Star)

2. Januar

2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony (Star) (OV)

3. Januar

Die Hüterin der Wahrheit – Dinas Bestimmung (Star)

Die Hüterin der Wahrheit 2 – Dina und die schwarze Magie (Star)

4. Januar

Medalist – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

8. Januar

In arktische Höhen mit Alex Honnold – Staffel 1 (National Geographic)

Primos – Staffel 1 (Disney)

Ishura – Staffel 2 (Star) (OV/UT)

10. Januar

„Gänsehaut: Die verschwundenen Kinder – Staffel 1“ (Star)

15. Januar

Firebuds – Freunde im Einsatz – Staffel 2 (Disney)

Unmasked – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

National Geographic „Das echte große Krabbeln“ – Staffel 2 (OV/UT)

17. Januar

Roy Wood Jr.: Lonely Flowers (Star) (OV/UT)

22. Januar

SuperKitties – Staffel 2 (Disney)

FX’s „What we do in the Shadows” – Staffel 6 (Star)

„Whiskey on the Rocks“ – Staffel 1 (Star)

23. Januar

„High Potential“ – Staffel 1 (Star)

24. Januar

The Space Race – Staffel 1 (National Geographic)

Shared Custody – Staffel 1 (Star)

28. Januar

„Paradise“ – Staffel 1 (Star)

29. Januar

Der unglaubliche Dr. Pol – Staffel 23 (National Geographic)

Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft – Staffel 1 (Marvel Animation)

Minnie’s Bow-Toons: Camp Minnie – Staffel 1 (Disney)