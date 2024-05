Dieses 6-Euro-Gadget darf auf keiner Reise fehlen

Sie sind praktisch und quasi überall vorhanden: Steckdosen und USB-Ports, mit denen du dein Smartphone unterwegs mit Strom versorgen kannst. Diese sind nicht nur an Flughäfen, Bahnhöfen oder in Hotelzimmern zu finden, sondern auch direkt im Flugzeug, Zug, Bus oder Taxi. Doch werden diese Ladepunkte immer häufiger von Betrügern manipuliert. Vor wenigen Monaten hat sogar das FBI eine offizielle Warnung ausgesprochen.

Was ist Juice Jacking?

Die neue Betrugsmethode nennt sich Juice Jacking und beschreibt den Diebstahl von Daten über den USB-Anschluss eines Smartphones. Die Betrüger nutzen aus, dass über das Ladekabel nicht nur Strom, sondern auch Daten übertragen werden. Sie manipulieren öffentliche USB-Ports, um so an Daten auf deinem Smartphone zu kommen. Hierbei kann es sich um eigentlich alle Daten auf deinem Smartphone wie Fotos oder Dokumente handeln.

Die manipulierten Ladepunkte sind, ohne den Stecker auseinanderzunehmen, nicht zu erkennen. Gerade an leicht zugänglichen Steckern in Flughäfen, Bahnhöfen oder in Bussen kommen solche Angriffe häufig vor. Schwieriger zu manipulieren sind hingegen die in den Sitz eingebauten USB-Ports in vielen Flughäfen.

Dieses Gadget für 6 Euro bietet Schutz

Um dich vor Juice Jacking zu schützen, gibt es mehrere Möglichkeiten. So kannst du auf deinem Smartphone Vorkehrungen treffen, damit dieses nachfragt, bevor eine Datenverbindung aufgebaut wird. Diese sind jedoch nicht zu 100 Prozent sicher und einmal auf den falschen Button geklickt, stellt das Smartphone trotzdem eine Verbindung her. Eine andere Möglichkeit ist der Verzicht auf das Verwenden von USB-Steckdosen im öffentlichen Raum und in Hotelzimmern.

Kostet 6 Euro und schützt dein Smartphone: Der PortaPow

Deutlich einfacherer kannst du dich mit einem kleinen Stecker vom Hersteller PortaPow schützen. Dieser kostet gerade einmal 6 Euro und wird zwischen USB-Steckdose und Ladekabel geklemmt. Der Stecker besitzt physisch keine Kabel für die Datenübertragung und stellt somit sicher, dass Betrüger nicht auf die Daten auf deinem Telefon zugreifen können.

Vergleichbare Stecker sind auch von anderen Herstellern verfügbar. Ein weiterer Vorteil: Der Hersteller bietet eine neue Version des Schutzsteckers mit USB-A auf USB-C Stecker an. So kannst du die weitverbreiteten USB-A Steckdosen mit den USB-C Ladekabeln moderner Smartphones verwenden.

