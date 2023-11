Die nächste Stufe des Heizungsgesetzes: Jetzt sind Holzöfen dran

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (1. BImSchV) sieht bereits seit Langem eine weitere Verschärfung der Regelungen für Holzheizungen ab 2024 vor. Ältere Öfen müssen ausgetauscht oder nachgerüstet werden, wenn sie bestimmte Emissionswerte überschreiten. Beim Verbrennen von Holz wird in Öfen Feinstaub freigesetzt, der über die Atemwege von Menschen aufgenommen wird und als höchst gesundheitsgefährdend gilt. Diese nächste Stufe des Heizungsgesetzes soll die Konzentration von Feinstaub in der Atemluft daher gering halten.

Nächste Stufe des Heizungsgesetzes: Verbote für Holzöfen greifen

Die Verordnung trifft aktuell alle Holz- und Kaminöfen, die zwischen dem 1. Januar 1995 und dem 21. März 2010 in Betrieb genommen worden sind. Besitzer haben noch bis zum 31. Dezember 2024 Zeit, ihre Öfen nachzurüsten oder stattdessen stillzulegen. Ab 2025 dürfen Öfen, die die neuen Grenzwerte nicht leisten können, nicht mehr betrieben werden. Doch nicht alle Variationen von Öfen zählen unter diese Regelungen. Handelt es sich um Grundöfen, wie Einzelraumfeuerungsanlagen, die man als Wärmespeicherofen nutzt, Einzelraumfeuerungsanlagen in Wohneinheiten, historische Öfen und Kamine, die man vor 1950 herstellte, offene Kamine sowie Badeöfen, fallen sie nicht unter die Regelung.

Ist dein Ofen von der Regelung betroffen, solltest du dich zeitnah um eine Nachrüstung kümmern, da viele Holzheizsysteme eine benötigen. Dein Ansprechpartner ist dafür der örtliche Schornsteinfeger. Je nach Typ deines Holzofens solltest du mit Kosten von ab 700 Euro für diese Aufrüstung rechnen. Bei alten Kaminöfen ist eine Nachrüstung mit den dazugehörigen Messungen häufig teurer als einen neuen Ofen zu kaufen und einbauen zu lassen. Da neuere Anlagen zudem wesentlich effizienter heißen, solltest du einen Austausch des Ofens erwägen. Verglichen mit alten Modellen benötigen neuere Öfen bis zu einem Drittel weniger Brennstoff. Dadurch kannst du also kräftig an Kosten für dein Heizmedium einsparen. Bei manchen alten Öfen ist eine Nachrüstung bereits rein technisch nicht möglich. Sollte dein Heizsystem darunter fallen, bleibt dir nur ein Austausch des Geräts.

Feinstaub durch Holzverbrennung gilt als gesundheitsgefährdend

Wie groß die Belastung durch Feinstaub dank Holzheizungen ausfällt, sollte nicht unterschätzt werden. Feinstaub gilt als stark gesundheitsschädlich. Die Deutsche Umwelthilfe (DHU) verweist hierzu auf die schätzungsweise 63.000 Menschen, die jährlich vorzeitig an den Folgen von Feinstaubbelastungen versterben. Feinstaub ist besonders tückisch, da er über die Atemluft in den Blutkreislauf von Personen gelangen kann. Er kann dort schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen oder bereits vorhandene Erkrankungen deutlich verschlimmern. Die Regierung ist sich dieses Problems bewusst, weshalb sie bereits 2010 strengere Grenzwerte für das Heizen mit Holz festlegte.

Durch die Feinstaub-Problematik herrscht zudem große Uneinigkeit darüber, ob eine Förderung von Holzheizungen wie Pelletheizungen sinnvoll ist. SDP und FDP fordern, dass sie ähnliche Zuschüsse wie Wärmepumpen erhalten sollen, damit Verbraucher sie als Alternative nutzen können. Die Grünen hingegen sprechen sich klar dagegen aus, da sie die Heizvariante als zu klimaschädlich und gesundheitsschädlich einstufen. Eine größere Anzahl an Holzöfen könnte zu einer größeren Feinstaubbelastung in der Luft führen, insbesondere in dichter besiedelten Gebieten. Ein staatlicher Anreiz zum Kauf von mehr Holzheizungen, die Feinstaub freisetzen, würde somit auch dem Bundesimmissionsschutzgesetz entgegenwirken.