Die ganze Wahrheit: So wenige E-Autos gibt es wirklich

E-Autos sind inzwischen nichts Neues mehr. Sie sollen Diesel und Benziner spätestens 2035 ablösen. Doch heute sind Stromer nur was für Reiche und fallen aufgrund einschlafender Bremsscheiben regelmäßig beim TÜV durch. Zudem sind sie im Straßenverkehr eher eine Ausnahme. Das zeigt jetzt auch eine interaktive Karte des ADAC. Vor allen in dünn besiedelten Gebieten gehören die Straßen Fahrzeugen mit Diesel- und Benzinmotor.

E-Autos sind rar, aber der Trend zeigt in eine klare Richtung

Zwar verbuchen E-Autos und Hybridfahrzeuge inzwischen starke Zuwächse. Sie sind dem Verbrenner aber deutlich unterlegen. Fast zwei Drittel aller Autos auf deutschen Straßen sind Benziner, gefolgt von Diesel-Pkw mit einem Anteil von rund 30 Prozent. Das E-Auto macht bundesweit im Schnitt nur 1,3 Prozent aller PKW aus. Bei den Neuzulassungen sehen die Zahlen aber etwas anders aus.

So ist dem ADAC zufolge der Anteil von Benzinern von gut 62 Prozent im Jahr 2018 auf fast 33 Prozent Ende 2022 gesunken. Bei Autos mit Diesel-Motor ist der Rückgang seit dem Abgasskandal 2015 noch drastischer. Der Diesel brach von satten 48 Prozent 2015 auf aktuell knapp 18 Prozent ein. Die Gewinner sind, auch dank der Kaufprämien, Plug-in-Hybride (13,7 Prozent) und reine E-Autos mit einem Anteil von 17,7 Prozent bei den Neuzulassungen.

VW rettet die Statistik

Die meisten E-Autos gibt es in Deutschland dort, wo die großen Hersteller ihre Werke haben und ihre Fahrzeugflotten zulassen, also in Ingolstadt, Stuttgart und Wolfsburg. In der VW-Stadt ist der E-Auto-Anteil am Pkw-Bestand mit 5,62 Prozent bundesweit am höchsten. Auch in Wiesbaden gibt es viele E-Autos. Der Grund: Dort hat ein großer Carsharing-Anbieter seinen Sitz, der ausschließlich Stromer anbietet. Doch schaut man sich den Rest der Karte beim ADAC an, so sind viele weiße Flecken zu erkennen. Vor allem in Ostdeutschland liegt der Anteil an E-Autos unter 1 Prozent. In Westdeutschland überschreitet der Anteil die 1-Prozent-Marke vielerorts nur knapp.