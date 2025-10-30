DHL warnt vor Paket-Stau: Das musst du jetzt wissen

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
DHL steht vor den schwierigsten Wochen des Jahres. Das machen Zahlen deutlich, die das Unternehmen nun vorgestellt hat. Das ist auch wichtig für dich: Denn du musst für ein Paket deutlich mehr Zeit einplanen.
Ein DHL-MItarbeiter im Sortierzentrum vor einem Haufen Pakete
DHL: Neuer Zuschlag für Black FridayBildquelle: DHL
  • Teilen

In der Vorweihnachtszeit machen sich viele bereits Gedanken darüber, ob die Geschenke rechtzeitig unter dem Baum liegen. Für den diesjährigen Versand rechnet DHL mit einem deutlich erhöhten Sendungsaufkommen. Damit droht auch ein potenzieller Paket-Stau. Der Onlinehandel boomt, gerade rund um Aktionen wie Black Friday oder Cyber Week steigen die Sendungsmengen stark an. DHL vermeldet deshalb, dass im November und Dezember 2025 ein besonders hohes Paket- und Briefvolumen zu erwarten ist. Deswegen hat das Unternehmen seine Kapazitäten erweitert – mit zusätzlichen Aushilfen, Fahrzeugen und Abendtouren. Dennoch: Wenn du erst kurz vor dem Fest versendest, besteht ein erhöhtes Risiko, dass dein Paket verspätet ankommt. Die Abgabefrist für dein Weihnachtspaket ist in diesem Jahr erstaunlich früh.

Was du beim Versand beachten solltest

Damit dein Geschenk rechtzeitig ankommt, beachte folgende Tipps:

  • Fristen einhalten: Für den Versand innerhalb Deutschlands gilt bei DHL die Einlieferung spätestens am 20. Dezember 2025 für Pakete und Standardbriefe. Für Einschreiben und deutlich teurere nationale Express-Sendungen ist der Stichtag der 22. Dezember 2025. Bei internationalen Sendungen musst du Pakete deutlich früher abschicken.
  • Frühzeitig bestellen: Wenn du online bestellst, rechne mit längeren Lieferzeiten als üblich – durch die Menge an Sendungen kann es zu Verzögerungen kommen.
  • Paket rechtzeitig abschicken: Je früher du dein Paket abgibst, desto größer ist die Chance, dass es pünktlich ankommt.
  • Zeitpuffer einplanen: Das Versandaufkommen kann an Spitzentagen stark wachsen – wie bei DHL, die in der Vorweihnachtszeit rund 5.000 Zustelltouren mehr plant als an einem normalen Tag.
  • Packstationen und alternative Zustelloptionen nutzen: Falls du nicht sicher bist, wann du zu Hause sein wirst, ist eine Packstation oder die Zustellung an einen Shop hilfreich.

Welche Szenarien du vermeiden solltest

Wenn du deine Geschenke erst in der Woche vor dem Fest versendest, steigt das Risiko, dass sie nicht pünktlich ankommen. Warte nicht auf den Termin – je näher der 20. bzw. 22. Dezember rückt, desto knapper wird der Zeitrahmen. Insbesondere bei internationalen Sendungen sind die Einlieferungsfristen noch früher. Welches Datum für welches Land gilt, hat DHL auf seiner Webseite aufgelistet. Wenn du sichergehen willst, dass deine Geschenke rechtzeitig ankommen, lautet das Motto: früh loslegen und nichts auf den letzten Drücker verschicken.

DHL Paket
Jetzt weiterlesen
Paket-Versand mit DHL, Hermes & Co.: Diese 5 Dinge solltest du auf keinen Fall tun

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

BRÜNEO Winterdorf mit Eisstockschießen
Weihnachten
Weihnachtsfeier für Unternehmen: Exklusives Winterdorf bei BRÜNEO im Rheinland buchen
Paketzusteller von DHL neben Zustellfahrzeug.
Post- und Paketdienste
DHL: Preiserhöhung für Pakete steht an - aber nicht jeder ist betroffen
Pakete, DHL
Post- und Paketdienste
DHL stoppt Paketversand! Diese Pakete sind jetzt verboten
Post- und Paketdienste
Ohne dein Zutun: So wollen Post & DHL automatisch auf Millionen Handys
Post- und Paketdienste
Hermes Paket-Zustellung: Das musst du jetzt wissen
Post- und Paketdienste
Porto-Preisschock: So viel soll ein Brief bald kosten
Finanzen und Versicherungen
Rente: Im Dezember 2025 wird Zahlung eingefroren. Rentner müssen neuen Antrag stellen
Post- und Paketdienste
Tausende Deutsche bekommen jetzt Post: Deshalb warnt sogar die Regierung vor dem Inhalt
Post- und Paketdienste
Briefmarken aufkleben: Bei diesem Fehler kommen deine Briefe nicht an