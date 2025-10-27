Weihnachtsfeier für Unternehmen: Exklusives Winterdorf bei BRÜNEO im Rheinland buchen

Wer seiner Firma oder deinem Team einen unvergesslichen Abend bescheren will, sollte das BRÜNEO in Brühl auf die Liste setzen. Dort findest du eine moderne Eventlocation im Industrial Look, die Arbeit, Austausch und Feiern perfekt miteinander verbinden kann. Zudem überzeugt die Lage: Mitten im Rheinland, gut erreichbar aus Köln, Bonn und Umgebung, mit ausreichend Parkplätzen und sogar E-Ladestationen direkt vor Ort. Auch mit Bus und Bahn kommt man super zum BRÜNEO.

Stehparty oder wilde Fete? Hier ist alles möglich!

Das BRÜNEO schafft mit trendigem Industrial Design und der Wandelbarkeit der Räume vielseitige Möglichkeiten für unterschiedliche Veranstaltungen. Egal ob gemütliche Feier im kleinen Kreis oder großes Firmenevent mit bis zu 160 Gästen – die Location schafft für jede Gruppengröße die passende und trotzdem individuelle Atmosphäre. Das Konzept: flexibel, hochwertig und persönlich.

Ob du dir eine lockere Stehparty mit Lounge-Charakter, ein gesetztes Dinner mit festlicher Dekoration oder eine fetzige Weihnachtsparty mit Bühne und DJ vorstellst, im BRÜNEO ist fast alles möglich. Durch das moderne Raumdesign entsteht dabei immer ein besonderer Look, der jede Veranstaltung aufwertet, ohne kalt oder künstlich zu wirken.

BRÜNEO – so kann die Eventlocation aussehen

Für alle was dabei

Im festlich dekorierten Loft des BRÜNEO in Brühl wird jede Firmen-Weihnachtsfeier zu einem besonderen Erlebnis. Zwischen Glühweinduft, Feuerschein und Charme bietet die Location alles, was eine gelungene Feier braucht. Daneben versüßen kulinarische Highlights und eine wohlig stimmungsvolle Atmosphäre die Festlichkeiten.

Wenn du eine Weihnachtsfeier planst und dich für das BRÜNEO entscheidest, hast du dort die Wahl zwischen drei verschiedenen „Party-Paketen“. Die grundlegenden Unterschiede liegen bei der Dauer der Feierlichkeiten, sowie bei der Ausstattung mit Getränken und Essen.

Hier siehst du kurz und knapp, was die Pakete so zu bieten haben:

Kugel – 4 Stunden mit weihnachtlichen Häppchen und Getränken.

– 4 Stunden mit weihnachtlichen Häppchen und Getränken. Tannenbaum – 6 Stunden mit Glühweinempfang und Buffet.

– 6 Stunden mit Glühweinempfang und Buffet. Christkind – 8 Stunden mit weihnachtlichem Buffet, Schokobrunnen und großer Getränkeauswahl.

Was wäre eine Weihnachtsfeier ohne gutes Essen und Trinken?

Um dir ein kulinarisches Erlebnis zu zaubern, arbeitet das BRÜNEO mit erfahrenen Cateringpartnern aus der Region zusammen. So wird viel, von einem klassischen Buffet, über Fine Dining bis hin zum winterlichen Barbecue auf der Terrasse, möglich gemacht.

Unser Highlight: Das BRÜNEO bietet Winterdorf-Pakete an, welche den Außenbereich schnell in einen kleinen Weihnachtsmarkt verwandeln. Winterliche Vibes, Hüttengaudi unter freiem Himmel mit Glühwein oder Punsch sowie Kaiserschmarrn-Buden bieten ein richtig kuschelig winterliches Ambiente.

BRÜNEO Winterdorf: im Außenbereich der Location sorgen Buden für Weihnachtsmarkt-Flair – exklusiv für deine Bedürfnisse!

Wenn du die Vorstellung so toll findest, mit deinem Team quasi allein einen eigenen Weihnachtsmarkt zu haben, kannst du hier sehen, was die Pakete so bieten:

Wichtel – 2 Stunden Winterdorf mit Glühwein, Punsch und weihnachtlichen Snacks.

– 2 Stunden Winterdorf mit Glühwein, Punsch und weihnachtlichen Snacks. Rudolf – 4 Stunden mit heißen Aperol-Drinks und herzhaften Speisen (auch vegan).

– 4 Stunden mit heißen Aperol-Drinks und herzhaften Speisen (auch vegan). Santa – 6 Stunden mit Glühwein, Aperol, Bier, Wein, süßen Köstlichkeiten und Feuerschale.

Die Mindest­teilnehmer­anzahl liegt generell bei 40 Personen, es wird aber explizit erwähnt, dass auch kleinere Gruppen willkommen sind und flexibel Lösungen gefunden werden.

Tanzen bis zum Umfallen

Dank hochwertiger Sound- und Lichttechnik sowie Platz für DJ oder Live-Band lässt sich aus einer Firmenfeier im Handumdrehen ein ausgelassener Abend machen. Tanzen, singen und einfach den Abend schön ausklingen lassen wird so zu einem riesigen Spaß.

Und wer es etwas ruhiger mag, kann den Abend in der stilvollen Lounge-Zone bei einer Tasse Glühwein oder sonstigen Drinks ausklingen lassen.

Ein Ort, an dem alles zusammenkommt

Das BRÜNEO ist nicht nur Eventlocation, sondern auch ein beliebter Co-Working-Space und Treffpunkt für Kreative, Start-ups und Unternehmen aus der Region. Diese lebendige Atmosphäre spürt man auch bei Veranstaltungen. Sie sorgt für eine moderne, inspirierende Stimmung, die perfekt zu einer gelungenen Feier passt.

Wer also nach einer Location sucht, die Professionalität, Design und Atmosphäre vereint, findet im BRÜNEO in Brühl den idealen Ort für die nächste Firmen-Weihnachtsfeier.